Miguel Tellado: "Vox es una reacción política a una situación que no se da en Galicia"

El PPdeG cree que el pacto de gobierno con Ciudadanos en Andalucía, apoyado en Vox para la investidura, ha sido un éxito que sitúa a Pablo Casado más cerca de la Moncloa y acorrala a Pedro Sánchez; un punto de inflexión en la política estatal que no va a afectar negativamente a los populares en las urnas el próximo mes de mayo.

El secretario general, Miguel Tellado prefiere no hacer futuribles y en cualquier caso cree que en Galicia no se dan las circunstancias para que se asiente la extrema derecha. "Creo que no es posible extrapolar situaciones, no se sabe si Vox se va a presentar, si la gente los va a votar y, por lo tanto, es hablar de futuribles e hipótesis que es difícil establecer".

En opinión de Tellado, "la aparición de Vox, que recibe voto de castigo y antisistema, que llega de muchos lados" es consecuencia de la mala gestión del partido socialista ante el desafío secesionista. "Vox es una reacción política a una situación que no se da en Galicia", afirma el número dos del PPdeG.