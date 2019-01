"En el Palau, vamos a aprovechar al máximo cada oportunidad", Salva Arco

O capitán dos celestes amósase realista pero seguro de que o CB Breogán pelexará cada balón no Palau blaugrana. De facerse co partido, sería a primeira vez en toda a historia breoganista que o equipo lucense vencera ó catalán na súa propia cancha."Las estadísticas están para romperlas, así que vamos a por todas. Aún así, no necesitamos más presión de la que ya tenemos encima", bromea.

Pese a que a cancha é das máis complicadas da ACVB, se non a máis, o capitán asegura que xogarán todas e cada unha das súas bazas para seguir coa boa racha e facerse coa quinta vitoria consecutiva.

Escoita a entrevista completa a Salva Arco.