La Jueza Decana de Madrid defiende que haya policías nacionales en los desahucios

El delegado del Gobierno y la Jueza Decana de Madrid se vieron el pasado 21 de diciembre para hablar de desahucios y de la presencia de la Policía Nacional. Ya sabemos que el delegado no es partidario de la presencia de esos agentes en los desalojos algo con lo que no coincide la jueza María Jesús del Barco. “Cuando mandamos a la policía es porque es un desahucio que sabemos que no es sencillo y que se nos va a complicar. Y garantizar la seguridad ciudadana es competencia del Estado. Por tanto, de la Policía Nacional”, explica la jueza.

Del Barco dice que así se lo trasladó a José Manuel Rodríguez Uribes y que tampoco entiende que el Ayuntamiento de Madrid no quiera la presencia de la Policía Municipal. “También he leído que Manuela Carmena, que sería la policía local, dice que no es precisa la policía. Entonces no ejecutamos ninguna sentencia. La Constitución nos atribuye dos funciones juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, zanja la magistrada.

La Jueza Decana explica también que en esa reunión que mantuvo con el Delegado del Gobierno el asunto fundamental que se trató fue la idea, en la que coincidieron las dos partes, de que las administraciones (Comunidad de Madrid y ayuntamientos) son las que tienen que dar solución al problema de los desahucios con la creación de un parque de vivienda pública.