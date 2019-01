Un millón de viajes más en EMT durante el primer mes de Madrid Central

Menos tráfico y más transporte público. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance del primer mes de Madrid Central, un balance especial porque coincide con las fiestas de Navidad. Según los datos del área de Medio Ambiente y Movilidad, desde la puesta en marcha de Madrid Central se han producido 1,6 millones de viajes más en EMT en diciembre. Hay cerca de 60.000 viajeros diarios de media más con respecto al mismo período del año pasado: un aumento del 1,63% en días laborables, del 2,6% en sábados y del 3,8% en festivos.

El tráfico se ha reducido tanto en el interior de Madrid Central, como en su perímetro, así que el Ayuntamiento niega que se esté produciendo un efecto frontera. En los días laborables se ha registrado un descenso de la intensidad de cerca del 30% en Gran Vía con respecto a 2017. También baja la intensidad, aunque menos, en San Bernardo (un 13%) y en la calle Toledo (un 8%). En cuanto al perímetro, también, según el balance del Ayuntamiento, se ha producido una disminución del tráfico: de media ha bajado la intensidad un 1,43%.

La bajada no es tan evidente durante los días festivos o no laborables: de un 7% en Gran Vía. Según el Ayuntamiento, el descenso no es tan acusado porque en 2017 se produjeron muchos más cortes de tráfico en momentos de aglomeración de vehículos. Este año, dicen, el tráfico ha sido más fluido, así que no ha hecho falta.

Sí han aumentado los coches en la M30, que es la principal vía alternativa para evitar cruzar por el centro de la ciudad. Los días laborables se ha experimentado un aumento de la intensidad del 0,9% que llega hasta un 1,79% los días festivos, aunque, según el consistorio, no se ha visto afectada la fluidez.