La investigación policial cuestiona la versión del gobierno sobre el acoso escolar en Villaverde

La investigación policial, ya en manos de Fiscalía tal y como marca la ley del Menor, revela que existen numerosos precedentes de acoso escolar sobre estos dos hermanos. Y lo revela porque hay numerosos videos donde se comprueba perfectamente como las víctimas son vejadas, humilladas y agredidas.

Algunos de esos videos están grabados dentro del centro educativo ,lo que tira por tierra la tesis de la Consejería de Educación y del propio presidente Garrido de que no es acoso escolar porque los abusos se perpetraban en la calle.

Pero hay imágenes que no se olvidan como ha relatado la madre de los pequeños a Radio Madrid, un relato que detalla como un grupo de jóvenes penetra en las instalaciones escolares, localiza al hermano mayor y lo acorrala en uno de los baños para agredirle después.

Otra de las tesis oficiales de ayer que era que no había acoso escolar porque la Consejería no sabía nada de este asunto, no había recibido información del Centro se tambalea tanto que se va a hacer añicos: las victimas llevan sufriendo las vejaciones desde hace más de un año.

Concretamente el acoso y las agresiones comenzaron el 31 de octubre de 2017, Día de Halloween. Desde esa jornada las vejaciones no han parado, según manifiesta la propia familia.

Y por si falta algún dato más de esta situación humillante: el tutor de uno de los dos hermanos ha sido el único docente del centro que se ha interesado por esta situación reuniéndose varias veces con la madre de los chicos.

De hecho, una de las soluciones parciales a las que llegaron fue que los hermanos abandonaran el centro una hora antes del fin de las clases para evitar que los estuvieran esperando.