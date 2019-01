La circulación de vehículos ECO se multiplica por diez en un año

La puesta en marcha de Madrid Central mejora, según los datos del Ayuntamiento de Madrid, el parque circulante del centro de la capital. Aseguran que no solo se está reduciendo la intensidad del tráfico, sino que además cada vez hay más vehículos Cero o ECO circulando por la Zona de Bajas Emisiones.

Las cámaras que han instalado para controlar las entradas y salidas han registrado cómo baja la circulación de los vehículos más contaminantes y aumenta la de vehículos sostenibles en la zona de Madrid Central. En concreto, la circulación de vehículos ECO se ha multiplicado por 10. Entre el 9 y el 12 de diciembre, los vehículos con esta etiqueta medioambiental representaron casi el 20% de los coches que entraron o salieron de Madrid Central. En 2017, solo representaban un 2%.

El área de Medio Ambiente y Movilidad ha comparado los datos de un período aleatorio del mes de diciembre de 2018, con los datos del parque circulante de 2017, un estudio más detallado que analiza un período más largo del año. Los primeros están únicamente centrados en la Zona de Bajas Emisiones; los del parque circulante contemplan toda la almendra central: el interior de la M30. Con estos datos qué tipo de vehículos circulan por una zona determinada de Madrid.

Además de un aumento de la circulación de vehículos ECO, también se observa cómo están dejando de circular los vehículos más contaminantes. En 2017, el 13,4% de los vehículos que circulaban por la almendra central eran coches sin etiqueta ambiental de la DGT, en 2018, en cambio, representan solo el 5,7%. También ha disminuido la circulación de los vehículos con pegatina B: representan un 27,64% en 2018, un 40% menos que en 2017.

Como los ECO suben, aunque muy poco, los Cero Emisiones: del 1% de 2017 al 2% de 2018. Los vehículos con etiqueta C también aumentan cerca de un 7%: pasan de ser un 35,9% en 2017 a un 38,65% en 2018.

Esto, según el Ayuntamiento, refleja que los ciudadanos están cumpliendo las normas de Madrid Central y, también, que el parque circulante está cambiando con cada vez más vehículos menos contaminantes.

Madrid Central solo lleva un mes en vigor y aún no está funcionando el sistema de sanciones, pero la previsión del Ayuntamiento de Madrid es reducir en un 40% las emisiones de gases contaminantes. El objetivo fundamental es eliminar el tráfico de paso, sobre todo el de los vehículos más contaminantes: los que no tienen distintivo ambiental, los B y los C.

Los estudios que manejaban antes de poner en marcha la medida preveían que con Madrid Central se reducirían en 76.000 los viajes al centro. Solo en la Zona de Bajas Emisiones producen en torno a dos millones de viajes al día, de esos 230.000 se hacen en coche (un 11%). Calculan que unos 58.600 corresponden a esos viajes de paso que quieren eliminar.