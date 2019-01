Mandiola: "Pensaba que iba a llegar alguien más al equipo"

El Atlético Baleares empieza la segunda vuelta de la temporada y lo hace en Son Malferit frente a su afición. El conjunto blanquiazul recibirá al Castellón este domingo a las 12:00.

El entrenador, Manix Mandiola ha hecho un repaso sobre los buenos resultados obtenidos en la primera vuelta, así nos lo ha contado: "Las notas de la primera parte del curso son buenas, ahora toca mantenerse en esta línea, de lo hecho estamos orgullosos porque nos ha traído hasta aquí pero para llegar a buen puerto debemos seguir en esta dinámica. El equipo me transmite confianza por los hechos contrastados: 34 puntos”.

Ahora, hay que centrarse en el examen del domingo. El Castellón, suma 17 puntos en la clasificación y, en estos momentos, se encuentra en una situación un tanto peligrosa, sin embargo, aún le quedan opciones para remontar. El rival acumula 2 victorias, 6 derrotas y 11 partidos empatados.

El técnico blanquiazul lo analiza: “El Castellón es un equipo plagado de buenos jugadores. Han fichado y quieren salir de allí abajo, empataron con el Barça y equipo malo no es, tiene buenos jugadores y nos van a dar guerra pero sabemos a lo que jugamos y el Hércules era el mejor visitante y le ganamos. El primer tiempo contra el Hércules fue de lo mejor de la temporada. Nos cuesta mantener la portería a 0 y lo logramos”.

Las probabilidades de volver a ganar en Son Malferit son altas para los locales. De los 12 partidos que han disputado en casa, 11 han sido victorias.

Las posibles bajas del Atlético Baleares para este encuentro son las de Biel Guasp por una lumbalgia y Pedro Ortiz, por una bronquitis y que ahora está a la espera de hacerse unas pruebas respiratorias.

En cuanto al mercado de invierno, la portería cojea por el momento en el primer equipo. El ex portero del Real Mallorca, Rubén Miño, se ha estado entrenando estos días con la plantilla. La llegada de éste no acaba de convencer al técnico, por lo que se tendrá que esperar para conocer la decisión final del club.

Una de las preocupaciones para Mandiola, es la de no haber estado jugando en un equipo en las dos últimas temporadas. “Miño entrena toda esta semana y luego se valorará a nivel de club, todavía no se ha decidido nada, hay otras variantes, toca valorar que no ha competido en dos años pero se ve por qué ha estado en equipos buenos y es un portero de categoría. Su trayectoria en equipos de 2ª división es por algo, y de la lesión está curado así que es un portero válido tanto él como otros que están en cartera. Solo lleva tres días, a un portero no se le conoce solo entrenando, tiene otras facetas que se demuestran en partidos: personalidad, cómo influye en la defensa y venga el que venga será una apuesta”, así lo ha dejado en duda el técnico.

El segundo portero, Miquel Amengual se ha estado entrenando con el equipo de Las Rozas y ayer realizó unas pruebas. Mandiola ha hablado de él: “Amengual ha ido a probar a un equipo de Madrid, quiere jugar porque aquí las posibilidades son mínimas y se busca lo mejor para todos. Creo que estará en el banquillo el domingo".

El vasco esperaba que llegaran más caras nuevas al equipo y la principal preocupación es tener a los jugadores justos: “Hubiera firmado acabar la primera vuelta terceros y con 34 puntos. Los números que tenemos son muy buenos. Pensaba que iba a llegar alguien más al equipo. No queremos que con la plantilla que tenemos tan corta se nos haga larga la temporada, si viene alguien hará mejor a los demás, porque hay partes del campo sin recambios y hemos tenido suerte que las lesiones y las tarjetas han sido escalonadas. Pujamos por los mismos buenos jugadores con Cartagena o Murcia y peleamos en cartera hasta dónde llegamos. Para subir o ganar una liga nos faltan cosas, pero somos un equipo, un equipo hecho y entero que para mejorar tiene que venir alguien que marque la diferencia y no es fácil”.