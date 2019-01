ElPozo recibe, con la duda de Valerio, al rival más peligroso, Osasuna Magna

Primero contra cuarto en la clasificación, sin duda se trata del partido más atractivo de la jornada y por tal motivo será televisado en directo (este sábado a las 13:15 horas). ElPozo, indiscutible líder en la Primera División después de seis triunfos consecutivos, recibe al conjunto que más en forma está de la competición, el Atlético Osasuna Magna. Diego Giustozzi sabe que es un rival complicado y apela a su trayectoria en las últimas jornadas para evitar que alguno de los suyos o aficionados se pueda relajar lo más mínimo o pensar que será fácil.

Hasta poco antes del choque, el técnico argentino no sabrá si puede o no contar con su único fichaje de invierno, Felipe Valerio, ya que al club todavía no ha llegado el transfer desde Brasil. Por el momento no se cuenta con él, pero en caso de tener la documentación igual entra en la lista de convocados, ya que Álex García está un poco 'tocado' y es duda para el envite.

Los murcianos llevan 41 puntos, 8 más que su rival, pero lo que está haciendo el equipo de Imanol Arregui es digno de enmarcar. Inició la Liga con un empate y tres derrotas (una de ellas contra ElPozo por 0-3) en las cuatro primeras jornadas, lo que le situó entre los peores equipos. Actualmente no se parece en nada a aquel equipo que comenzó de forma tan irregular. En las últimas 13 jornadas solo ha perdido un partido, ante el FC Barcelona, en el Palau, donde llegó a dominar por 0-2 en la segunda parte. De los otros doce partidos empató dos fuera de su pista y ganó los otros diez, incluyendo el que le enfrentó al Palma Futsal (4-0), al Inter Movistar (1-2) y en la jornada anterior al Jaén Paraíso Interior (4-3).

El conjunto navarro se caracteriza por funcionar como un bloque, un reloj perfectamente engranado y con pocas fisuras. Su secreto es que en verano hace pocos cambios en su plantilla, algo que hizo también ElPozo al finalizar la temporada anterior. Dentro del equipo del Magna, perfectamente equilibrado defensa-ataque, destaca su goleador Rafa Usín (suma 15 tantos) que también es internacional.