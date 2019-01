Aquino será titular en el Real Murcia ante el Sanluqueño de Güiza y Abel

Este domingo el Real Murcia volverá a tener un rival de la zona baja de la tabla, ese tipo de rivales que conforme va avanzando el partido se va haciendo más grande si el resultado no le es desfavorable. El Atlético Sanluqueño es un recién ascendido y suma 21 puntos, lo cual le sitúa al borde de la zona caliente de la clasificación. Se encuentra a tan solo un punto del descenso y eso le convierte en un rival peligroso a pesar de que lleva seis jornadas sin conocer la victoria. Desde que se impusiera al Almería B por 2-1, ha cosechado tres derrotas y tres empates. No obstante, sabe ponerle las cosas complicadas a los equipos que tienen aspiraciones. Ya lo sufrió el Recreativo de Huelva en su casa, donde no pudo pasar del empate a uno.

Para aprovechar la mayor parte de luz solar y abaratar los costes del partido, el choque dará comienzo a la inusual hora de las 16:30 (estadio Nueva Condomina). Será una tónica habitual que dejará de ser noticia. La que sí lo es, es la más que probable titularidad de un futbolista que ha dicho que se quiere marchar, pero que no dejará de luchar hasta su último día. Dani Aquino será titular, al menos eso dejó entre ver su entrenador. Manolo Herrero sabe que su participación es clave en una delantera a la que no se le caen los goles de las manos. Lo que también espera el técnico es que el público sea consciente de que pitar a Dani Aquino -por una errónea forma de manifestar sus intenciones- perjudicaría a todo el equipo.

El Real Murcia, que no pasó del empate sin goles en la última jornada, también en casa, ante el Sevilla Atlético, necesita un triunfo para no descolgarse de la zona alta de la tabla a pesar de que el éxito deportivo no sea en este momento una prioridad. Es una gran incógnita, saber cómo va a afectar a la plantilla la marcha de Álex Corredera, jugador que estaba gozando de minutos y que ha sido el penúltimo en cambiar de destino, y la de Migue Leal (suplente de José Ruiz). Aunque clasificarse entre los cuatro primeros no sea una prioridad, los aficionados quieren ver la mejor versión del equipo grana a pesar de las cuatro ausencias y las que quedan aún. El Real Murcia está a seis puntos del cuarto clasificado y tiene a seis equipos mejor clasificados que él.

En el apartado de altas y bajas, hay dos nombres propios en el conjunto andaluz. Por un lado, y la menos llamativa es la cesión del centrocampista Antonio Jesús al Xerez Deportivo FC, y por el otro la incorporación de un portero de garantías y bien conocido en la Región. El Atlético Sanluqueño se ha hecho con el fichaje del portero Javi Jiménez, quien en su día lo fuera también del Real Murcia. Sin duda ha sido el nombre propio de cuantas incorporaciones se han realizado hasta la fecha en el Grupo IV de la Segunda B, ya que se trata de un meta, de 31 años, con sobrada experiencia en la LFP, en la que ha defendido la camiseta del Real Valladolid, Levante, Elche, Alcorcón y el propio Real Murcia. El que fuera también portero del UCAM Murcia CF, los últimos meses de la campaña anterior, ha firmado hasta el final de la temporada por los andaluces.

El conjunto andaluz cuenta en su plantilla con dos expertos jugadores perfectamente identificados por los amantes del buen fútbol. Uno es el exjugador del Real Murcia Abel Gómez, centrocampista de 36 años, y el otro el delantero que fuera internacional con España, Dani Güiza, que a sus 38 años es el máximo goleador de su equipo con 4 dianas.