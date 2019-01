Iberostar Tenerife pone a prueba los refuerzos del UCAM Murcia CB

No hay misterio que valga en el UCAM Murcia CB, todo es más simple de lo que pueda parecer inicialmente. Si los jugadores que dirige Javier Juárez son capaces de defender con la misma intensidad que los primeros seis minutos del tercer cuarto ante el Nizhny Novgorod y el propio técnico dosifica esfuerzos, acierta con los cambios y equilibra los quintetos en la pista, las opciones de triunfo sé incrementar en un porcentaje muy elevado. A falta de grandes estrellas y enorme presupuesto, el equipo de Murcia está obligado a defender mejor que el resto de sus rivales para poder competir y está demostrado estadísticamente que cuando el UCAM Murcia deja a sus rivales por debajo de los 70 puntos, lo cual no es sencillo, el partido lo tiene en su mano. Lógicamente, además, necesita la aportación ofensiva sobre todo, de hombres como Milton Doyle, Rudez y Tumba –aunque el pívot belga no sea un gran anotador-.

Algo tienen en común los dos equipos que este domingo miden sus fuerzas en el Palacio de los Deportes, UCAM CB e Iberostar. Murcianos y tinerfeños lograron el pasado miércoles su pasaporte para los octavos de final de la Basketball Champions League tras imponerse en sus respectivos partidos y con el mismo balance en 10 jornadas, el de 9 victorias por solo 1 derrota. Si el UCAM Murcia CB vencía por 94-90 a su rival ruso, el Iberostar lo hacía por 66-72 en la pista del Fribourg. En la competición doméstica todo cambia de forma radical, ya que los pupilos de Javier Juárez están con 5 partidos ganados, los mismos que el equipo que marca el descenso, el Estudiantes, mientras que el conjunto que entrena Txus Vidorreta lleva 9 y se encuentra en zona de Copa del Rey, aunque con solo un triunfo de margen. Llegan de ganar en la pista del Unicaja de Málaga por 61-78 y los locales acumulan tres derrotas seguidas.

Por la mala racha en la liga y por la marcha inesperada de Marcos Delía, el club murciano ha tenido que mover ficha y no solo para pedir el apoyo de sus aficionados. Esta misma semana han llegado dos jugadores nuevos a la primera plantilla, uno que tiene su participación asegurada ante la necesidad de reforzar el juego interior, se trata del serbio Luka Mitrovic (dorsal 11), y otro que no ha tenido el rendimiento esperado en Burgos y que viene para reivindicarse en Murcia, Dino Radoncic (9). Ambos debutarán y serán puestos a prueba por sus oponentes en el Palacio de los Deportes (12:30 horas) en un partido tan importante como agónico para los universitarios.