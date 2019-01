"Existía la decisión política previa de dinamitar los presupuestos"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, recuerda que desde 2015 ha defendido que el sector ideológico que representa Aranzadi es importantísimo y necesario. 4 años después de aquellas elecciones, y cara a las venideras, no puede esconder el descontento con el grupo. “Con su actuación de ayer el grupo municipal de Aranzadi se ha posicionado fuera del cambio. Tampoco puede entenderse que se haya unido a UPN y PSN para tumbar todos los presupuestos de Pamplona para 2019”, recalca el alcalde.

La decisión del grupo de no apoyar los presupuestos Asirón afirma que “ya estaba tomada”. “Es una íntima e irrenunciable convicción que no he compartido con mi grupo, porque hasta ahora era íntima, que Aranzadi no tenía ninguna intención de apoyar los presupuestos. Existía una decisión política previa de dinamitarlos”, afirma Asirón.

Asirón reafirma su convicción: “Nos acercamos a Aranzadi ofreciéndoles un acuerdo sobre 20 puntos. Un documento de 20 puntos que existe. Desde que Aranzadi vio la posibilidad de que nos aceráramos a un acuerdo se replegó planteando nuevas exigencias”.

El alcalde ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a quien voto por sus políticas en 2015, dejando claro que van a seguir luchando por conseguir implantar su programa en la capital navarra.

Gaztetxe Maravillas

El alcalde ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación sobre el Gaztetxe Maravillas. “Es indudable que hemos vuelto a la situación inicial que no significa volver precisamente a una situación buena. Pamplona cuenta con un edificio vacío y sin uso más. Donde la problemática de la juventud del Casco Viejo sigue al cien por cien”, asegura el alcalde.

“Los conflictos se solucionan cuando se hablan. Cuando se establece algún tipo de interacción y eso es imprescindible en estos momentos”, dice el alcalde. Diálogo, al que asegura, por el que siempre ha abogado su grupo EH Bildu.

“En este momento lo realmente importante es que el barrio recupere la normalidad. Esas continuas cargas tienen que cesar porque el barrio necesita normalidad”, añade el alcalde. Para conseguir esa “tranquilidad” el alcalde va a reunirse con comerciantes y hosteleros del Casco Viejo para tratar las dudas e inquietudes que puedan tener.