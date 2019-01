Valdeolmillos: "En este momento no se realmente por dónde ir"

Sergio Valdeolmillos, entrenador del Delteco GBC, ha comparecido en la previa a la final anticipada por la permanencia que tienen los donostiarras en Illunbe contra Manresa.

-Urge ganar. "Si no ganamos estaremos en una situación muy complicada y puede ser un punto de inflexión, ha vuelto a ser una semana muy dura, pero nos hemos levantado para continuar".

-Problemas de autoestima. "Va a ser un partido duro porque tenemos inseguridades, pero creo que podemos ganarlo. Es un rival con nuevas incorporaciones que son una incógnita. Es un equipo bien hecho y con la seguridad de las ocho victorias que llevan acumuladas".

-Una final. "Finales ha habido muchas hasta ahora, pero también se le puede llamar a ésta así. Porque estamos perdiendo opciones de permanencia y si no ganas pierdes más. Pero no es un tema de ayer para hoy. Es de muchas semanas".

-Nunca lo había vivido. "Esta situación así no la he vivido nunca, a pesar de estar en equipos de abajo. Sabes que teclas usar para ir mejorando cosas y ahora en este momento no se realmente por donde ir. Porque he tenido semanas diferentes de trabajo. Cuando vas perdiendo la cabeza del jugador no está limpia. Hay que mirar un poco más de puertas para adentro. Creo que nosotros tenemos mirarnos a nosotros. Que hacemos y si lo podemos hacer un poco mejor. Porque somos los que somos. Eso es lo que nos podemos recriminar, yo el primero".

-Tiene fuerzas. "No no, por ahí no vayas, no va el tema por ahí. No voy a buscar excusas y puedo tener mis defectos. Pero no es un tema de que me esté quedando sin fuerzas".

-Frustrado. "Me frustran muchas cosas. Es verdad que puede haber jugadores de los que esperaba más en este momento, pues es evidente que si, pero más que firstrarme eso me frustra no ser capaces de jugar al nivel que demostramos durante muchos minutos com continuidad durante el partido hasta el final".

-Clave contra Manresa. "Tenemos que jugar con la cabeza, si jugamos con el corazón vamos mal. Tenemos que estar tranquilos y pensar en el partido. Si pensamos en muchas otras cosas habrá argumentos para justificar otras justificaciones. Y si perdemos sabemos las consecuencias de haber tenido que venir a jugar a un equipo como el GBC".