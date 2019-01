Diputación y Bildu se culpan de la falta de actualización de las tarifas Mugi

La falta de actualización de las tarifas Mugi para 2019 ha provocado hoy en las Juntas Generales un duro cruce de reproches entre la diputada de Movilidad de Gipuzkoa, Marisol Garmendia, y el juntero de EH Bildu Jon Albizu, quienes se han responsabilizado mutuamente de esta situación.

Garmendia ha asegurado que la "dejación" de EH Bildu ha impedido aprobar nuevos descuentos en la Mugi Gaztea que hubieran beneficiado a 90.000 jóvenes, mientras que Albizu ha acusado a la diputada socialista de "faltar a la verdad" y de lanzar "veneno por esa boquita".

Esta última acusación ha sido tildada de "machista" por el juntero del PSE, Julio Astudillo, mientras que la procuradora del PNV Maije Zelaia ha mostrado su disconformidad con este comentario "irónico" de Albizu y el representante del PP, Juan Carlos Cano, lo ha calificado de "desafortunadísimo".

Marisol Garmendia ha opinado que comentarios de este tipo dicen "bastante de la dignidad de algunas personas" y ha insistido en que "EH Bildu ha pasado olímpicamente de las tarifas Mugi en 2019".

Garmendia, quien ha comparecido a petición propia y del grupo EH Bildu para explicar la situación de las tarifas del sistema Mugi, ha asegurado que éstas no se pudieron actualizar en la asamblea que la Autoridad del Transporte celebró en noviembre por la "ausencia de varios miembros, entre ellos, los dos representantes de EH Bildu".

Ha asegurado que la presencia de sólo uno de los dos hubiera permitido la celebración de dicha asamblea, que se suspendió por falta de cuórum ya que era preciso un 51 % de representación y únicamente acudió el 49,7 %.

En esta reunión, Garmendia preveía la aprobación de nuevas ventajas en la Mugi Gaztea, que beneficiarían a 90.000 jóvenes, que pasarían del 14 % al 25 % de descuento adicional en la Mugi, que sería además del 100 % a partir de 50 viajes al mes.

Jon Albizu ha dicho que si no se aprobaron las tarifas no fue por el 2 % de representación que suman en este órgano los ayuntamientos de Errenteria y Hernani, ambos de EH Bildu, sino por la ausencia del Gobierno Vasco, que cuenta con el 45 %, y ha acusado a Garmendia de no ser capaz de tejer "complicidades" entre instituciones.

Garmendia ha asegurado que la dejación de EH Bildu en este asunto ha sido tal que sus representantes tampoco asistieron a las tres reuniones de las comisiones técnicas previas celebradas en septiembre y octubre para analizar las diferentes propuestas sobre las tarifas.

Albizu ha reafirmado su disposición a llevar a acuerdos, ha reconocido que el "bono joven presentado por la Diputación es un pequeño paso", pero ha insistido en que para llegar a un acuerdo es "indispensable que los transbordos pasen a ser gratuitos".

La propuesta presentada por el departamento foral de Movilidad para 2019 incluía, además del incermento de los descuentos de la Mugi Gaztea, la congelación de tarifas.