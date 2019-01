En Jaén no falta mano de obra para la aceituna

El asunto ya se desmintió hace semanas en esta casa, aunque hoy colectivos de nuestra tierra vuelven a hacerlo. En Jaén no hace falta mano de obra en la campaña de recogida de la aceituna, tal y como se ha publicado en algunos medios de comunicación. Una información que según aseguran hoy de manera conjunta, representantes de ASAJA, CCOO y UGT, no atiende a la realidad, ya que con los demandantes de empleo de la provincia, está siendo suficiente para afrontar la campaña, tal y como se predijo al principio de la recogida. Por ello, piden responsabilidad en estos mensajes que se lanzan para evitar un efecto llamada y recuerdan que de existir dicha carencia de trabajadores, a estas alturas no se podría haber recogido más del 60% de la cosecha.

Y es que las informaciones que siguen circulando y que no corresponden a la realidad, se están difundiendo a gran velocidad por redes sociales. No falta mano de obra, incluso, tal y como un año más vuelven a denunciar los sindicatos del campo, la mujer vuelve a ser la gran perjudicada, pues muchos son los empresarios que nos las contratan. Una realidad que confirma el aumento en 8 puntos del paro femenino en diciembre, a pesar de ser el mes en el que se desarrolla la campaña.

Según Mariano Chinchilla, secretario general CCOO de Industria de Jaén, “Si todos los parados de la provincia hubiesen trabajado en esta campaña de aceituna, seguiría habiendo muchísima gente parada” La mano de obra, añade, “está siendo más que suficiente y la campaña transcurre con toda normalidad”.

Por su parte, Antonio Marcos, vicesecretario general de FICA UGT Jaén, recuerda que algunas cooperativas y almazaras están avisando de que tendrán que sacar aceite para almacenarlo e, incluso, cerrar algunos días para poder seguir molturando. “Son datos que no casan con la afirmación de que falta mano de obra”, aclara. Marcos hace hincapié en que la economía de Jaén depende en un amplio porcentaje de los jornales de aceituna, por lo que no considera oportuno que se llame a más mano de obra en detrimento de la que ya está trabajando en la recogida. “Intentar recoger en 20 días lo que se tardaría 30 días normalmente con más mano de obra no hace sino perjudicar al jornalero”, apunta.

Por su parte, Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, explica que la recogida de la cosecha de aceituna de este año ronda actualmente más del 60%. “Si no hubiese habido mano de obra, ¿cómo se iba a haber recolectado más de la mitad de la cosecha en cuarenta días?”. Añade que el hecho de que alguien haya hablado de una situación concreta y puntual de falta de mano de obra, no se puede generalizar a toda la provincia, y ni mucho menos lo que ocurre en otras provincias de España es lo que pasa en Jaén”, aclara.