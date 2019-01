Una reflexió amb corbella

No es pot dir una cosa i fer la contrària... El president d'AVA diu que falta unió dels llauradors entre ells i amb el comerç, la indústria... però a la pregunta de si veu factible recuperar la unió amb, valga la redundància, amb la Unió de Llauradors diu que no... que els temps de Joan Brusca ja han passat. La crisi citrícola, la xylella, una PAC que oblida l'agricultura mediterrània, la distribució fent-se d'or mentre el llaurador malviu... La unió fa la força i les organitzacions agràries, les dos, haurien de deixar-se de personalismes i mogudes i fer, com es diu en castellà "borrón y cuenta nueva" i treballar conjuntament per tal de crear eixe lobby amb el qual somien.