Zaragoza quintuplica el número de menores no acompañados en un año

Zaragoza quintuplicó el número de menores extranjeros no acompañados (los llamados 'menas') en 2018. Lo ha dicho en La Rebotica, el fiscal jefe de Zaragoza, Felipe Zazurca, que reclama una política estatal de redistribución proporcional entre todas las comunidades autónomas para poder atender de una forma adecuada a estos menores.

En 2017 tan sólo había 17 menores en esta situación en Zaragoza. En junio del año pasado subió a 20 y a partir de entonces las cifras se desbordan hasta los 230. La mayoría proceden de Marruecos, Argelia, Guinea y Ghana. El motivo no está demasiado claro: "Lo que te explican es que ha habido una especie de reparto por las comunidades autónomas". Algunas de ellas "les han pagado el viaje y Zaragoza debe de ser un sitio acogedor". Cree que "habría que hacer una política de redistribución".

El resultado de este aumento ha provocado situaciones complejas porque los servicios de atención están desbordados. Sostiene Zazurca que la administración "tiene un problema" porque "les ha llegado un número tal de estos menores que no estaba previsto" y "no se trata solo de encontrar plazas pero, además, no puedes mezclar a determinados tipos de menores", por ejemplo, por edades.

Además de solicitar más apoyo estatal para poder atender estas situaciones, reclaman más formación en este y otros ámbitos, como en violencia de género o delitos económicos.