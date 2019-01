Fran: "Hay que ser valientes y ganar"

El fútbol brinda al Almería la oportunidad de acercarse al Play Off y no la quiere desaprovechar. Los rojiblancos visitan a un Alcorcón que, curiosamente, marca la zona de privilegio con 34 puntos, seis más que su rival. Fran Fernández no hará muchos cambios en la alineación inicial, solo con la duda de si Juanjo Narváez repite o apuesta de nuevo por Luis Rioja. Sus pupilos encadenan siete jornadas sin conocer la derrota y se han alejado del descenso, y es que cabe recordar que el primer objetivo del club es mantener la categoría.

Por ello, el preparador almeriense ha puesto nota a una primera vuelta que baja su telón en Santo Domingo. Sacar matrícula de honor dependerá del resultado ante el Alcorcón: “Es de notable, porque se nos escapó algún punto. La dinámica es buena y a ver cómo termina la primera vuelta para acercarnos al sobresaliente”.

Ocasión

Empezaron el año con buen pie y quieren estirar al máximo la dinámica de resultados en tierras madrileñas. El Alcorcón llega con dudas al no haber ganado ninguno de sus últimos cinco compromisos de Liga, aunque a Fran le importa más que sus jugadores muestren la mejor versión: “Somos ambiciosos y para ello tenemos que salir a ganar en Alcorcón. Da igual que seamos visitantes, porque vamos todos juntos en la misma dirección”.

En los tres desplazamientos previos a Alcorcón, el Almería encajó gol antes del minuto cinco, y aunque luego pudo puntuar, es una situación que el técnico quiere corregir para no dar facilidades al contrario: “Seguimos mejorando nuestra capacidad, porque no hemos mostrado la mejor versión ni tampoco hicimos el partido perfecto”.

En alerta

Mucho dulce pica diente. El Almería quiere soñar con una temporada grande después de tres años de sufrimiento y para ello necesita seguir sumando victorias importantes. A Fran le preocupa que bajen la intensidad: “La regularidad es clave y si comparamos los puntos de local y visitante no hay mucha diferencia. Eso da muestras de que el Almería es competitivo siempre, pero lo único que me preocupa es que después de un muy buen partido en casa, siempre fuera nos ha costado un poco más. Quiero que la gente esté alerta”.

El Alcorcón

Cristóbal Parralo ha dado continuidad al proyecto alfarero y ha llegado incluso a liderar la categoría. El Alcorcón se muestra como un bloque sólido y casi sin debilidades en Santo Domingo. Solo el Reus fue capaz de llevarse los tres puntos y marcar allí también es tarea complicada. En el vestuario almeriense han estudiado al rival y Fran Fernández ha dado las claves: “Es un equipo con una base de temporadas anteriores, con mezcla de juventud y veteranía, y sobre todo bien dirigido. Tienen un grandísimo entrenador, son un bloque”. Impresionado con el buen nivel defensivo de los amarillos: “Es de los mejores de Europa en cuanto a número de goles en contra, porque defienden perfecto”.

Presión

Los clubes se están moviendo para reforzar sus plantillas mientras que el Almería se mantiene en un segundo plano, incluso más pendiente de dar salida que de buscar fichajes. Fran Fernández reconoce que la segunda vuelta se iguala más y los puntos se ponen más caros: “La Segunda es difícil y las dinámicas marcan todo. Hay clubes que se vienen reforzando, pero no sé qué va a pasar en la segunda vuelta. No se trata de firmar, sino de mejorar y creo que nosotros vamos en el camino correcto”. Hoy dará la lista de convocados para visitar al Alcorcón.