Sin pelos en la lengua. Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha hablado en Hoy por Hoy Ávila de su pérdida de confianza en la dirección nacional del PP y en Pablo Casado tras la designación de Sonsoles Sánchez-Reyes como candidata a la alcaldía de Ávila.

En Hoy por Hoy Ávila ha dicho que "parece ser que no encajo en lo que busca el PP nacional" asegurando que él no es "una persona dócil, una persona maleable que pueda rendirse a otros intereses que no sean los de los abulenses".

Está agradecido a los abulenses, y a otros partidos que se han intersado por él y le han abierto las puertas a participar políticamente en ellos. Pero no se ve en otro partido: "Cambiarme a una camisa que me pueda apretar más que el PP no es de recibo".

"Yo ahora mismo estoy en el PP, cuando termine el mandato (como presidente de la Diputación Provincial) decidiré lo que quiero hacer, pero no estoy barajando la posibilidad de marcharme a otra formación política porque no lo considero óptimo por mi forma de ser. Soy una persona libre y el único compromiso son los abulenses".

No se siente decepcionado con la dirección provincial del Partido Popular, aunque hayan aceptado la situación. "Respeto totalmente tanto a la dirección provincial como a la dirección regional", dice. Sobre el presidente provincial del Partido Popular, Carlos García, asegura que "es un señor, es una persona que ha dicho las cosas tan cual son y me siento muy orgulloso de que haya sido mi compañero y sea mi compañero en la Diputación".

Sabe que fuera de los partidos políticos puede hacer frío...pero dice que "lo bueno de haber nacido en Ávila es que el frío no te asusta".