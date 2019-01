Madre soltera, víctima de violencia de género y si nadie lo evita, desahuciada

María del Pino Santana es una madre soltera con un hijo de cinco años exclusivamente a su cargo. Su situación es desesperada, porque el próximo lunes tiene una resolución judicial firme contra la que ya no se puede recurrir en la que le ordenan abandonar su vivienda, en Casablanca 1, Las Palmas de Gran Canaria, después de expirar su contrato de alquiler.

Ella cobra una Prestación Canaria de Inserción (PCI) de 540 euros, pero con esos ingresos nadie está dispuesto a ofrecerle un alquiler. Además es víctima reconocida, con sentencia firme, de violencia de género. El mayor miedo de María es que los servicios sociales le arrebaten a su hijo.

"Claro que lo he intentado, pero es que me piden una nómina y no la tengo. También me piden a alguien que me avale y no tengo a nadie que lo haga. No tengo a nadie, estoy sola con mi hijo", lamenta la afectada, quien insiste en que "llevo unos días desesperada, pasándolo mal, porque tengo miedo de que me quiten a mi niño. Lo único que quiero es que no me separen de él, porque si lo hacen, acaban conmigo".

María del Pino Santana. / Cadena Ser

La consejera regional de Asuntos Sociales, Cristina Valido, ha asegurado en la SER que estudiará su caso para ayudarla a encontrar un techo a través de las medidas que contempla el gobierno.

Respecto al problema del acceso a la vivienda por parte de personas que se encuentran en exclusión social, asegura que el pasado año el Ejecutivo regional realojó a un centenar de familias, la mayoría en el mercado privado, porque "no teníamos disponibles".

Valido rechazó la existencia de casas vacías en la bolsa que gestiona la administración canaria y afirmó que se pueden dar casos de inquilinos cuya situación económica ha cambiado y ya no residen en el lugar. La resolución de estos casos se extiende en el tiempo, ya que dependen de sentencias judiciales, apostilló.