Antonio Pardo Capilla se da de baja como afiliado del PP

El ex alcalde de El Burgo de Osma y ex presidente de la Diputación Provincial por el PP, Antonio Pardo Capilla, ha anunciado su baja como afiliado del PP de Soria aclarando que “ante las diversas informaciones de estos días pasados con declaraciones de miembros del Partido Popular de Soria sobre mi supuesta candidatura a la alcaldía de El Burgo de Osma por dicho Partido, tengo que manifestar que no he pretendido, ni pretendo, ni pretenderé ser candidato del Partido Popular a la alcaldía de El Burgo de Osma”.

Reconoce Pardo que sí fue requerido por la actual presidenta del Partido Popular de Soria Yolanda de Gregorio en reunión solicitada por ella el 31 de octubre pasado. “Parece ser que esta conversación es la que le permite incluirme como aspirante en sus comentarios. Tengo que decir que yo no acepté en ningún momento su propuesta, por tanto hace muy mal al citarme o incluirme en ninguna quiniela”. Añade Pardo que posteriormente se celebró otra reunión con la presencia de Alfonso Fernández Mañueco y le trasladó que tenía la carta preparada para solicitar la baja como afiliado.

Hace ahora cuatro años que anunció su retirada de la actividad política por varios motivos personales, “pero muy especialmente por el hartazgo que me producía el mensaje de los líderes del Partido Popular de Soria, dedicado a justificarse más que a reivindicar las auténticas carencias de nuestra tierra y por comprobar fehacientemente que dicha organización política había dejado de ser el instrumento adecuado para trabajar con independencia por Soria. Preferí no ser cómplice de aquel teatrillo y marcharme con la cabeza alta a mi vida privada”.

Asegura que en los últimos meses le han llamado de otras organizaciones políticas interesándose por su situación, “nunca del partido en el aún estaba militando, hasta que les ha interesado a ellos, y poco a poco ha ido calando la idea de dejar esta organización”.

Su nombre es uno de los que suenan entre las filas del partido PPSO encabezado por José Antonio de Miguel, para acudir como candidato al ayuntamiento en su villa natal de El Burgo de Osma.