"Vamos a salir a por ellos, no podemos pensar especular, defendernos y esperar que ellos equivoquen"

El Numancia afronta mañana en Reus su último partido de la primera vuelta con la obligación de ganar para no verse inmerso en los puestos de descenso, de los que ahora está a sólo dos puntos, después de perder el pasado lunes 2-3 en el último minuto ante el Oviedo en Los Pajaritos. Además, los rojillos no saben aún lo que es ganar a domicilio, aunque sólo han sufrido cuatro derrotas, las mismas que en casa. Y es un partido especial por la mala situación deportiva de ambos equipos y las connotaciones del cuadro catalán, como reconoce Aritz López Garai, entrenador numantino. “Es un partido diferente por todo lo que se está viviendo allí, pero una vez que empieza el partido, es un partido más, de 90 minutos, que tenemos que sacar adelante. La situación clasificatoria de ambos no es la idónea ni la que seguramente desearíamos, nosotros seguro que no y supongo que yo tampoco, pero bueno nos tenemos que centrar en hacer un buen partido mañana y acabar la primera vuelta la mejor manera posible ganando y cogiendo energía para empezar la segunda de la mejor manera también”.

En el debe soriano está mejorar en dos facetas: no encajar goles en los primeros minutos de partido, cosa que ocurre con relativa frecuencia, y defender mejor las jugadas a balón parado, que tan caras le salieron en la pasada jornada, con dos goles de córner. En ese sentido el preparador numantino apunta que puede haber un cambio en el sistema defensivo en esas jugadas: “Por supuesto yo también estoy viendo el problema que estamos teniendo, no soy ajeno a ello… Sí que es verdad que cuando llegué yo aquí, el año pasado el equipo defendía los córners en zona, y lo hablé con los jugadores y me dijeron que se sentían cómodos y les he respetado. Pero llega un momento en el que la realidad y cuando te golpean tanto hay que tomar una decisión. No sé si lo haremos ya directamente en Reus o dejaremos para la segunda vuelta, pero el cambio está al caer y seguramente, o espero y deseo, que sea la solución a los males que estamos teniendo”.

El técnico rojillo no podrá contar con Dani Nieto, apurando su recuperación tras 6 meses lesionado, ni con Ripa, que ha caído lesionado esta semana. En cambio, cuenta con el reciente fichaje Cristian Ganea, lateral zurdo rumano cedido por el Athletic, posiblemente como titular. Pero más allá de jugadores, López Garai tiene claro cómo hay que afrontar el duelo. “Necesitamos salir enchufados e ir a por el partido. Fuera de casa no estamos consiguiendo victorias pero cuando analizas la primera vuelta, como visitantes hemos jugado 10 partidos -mañana es el del 11- y sólo hemos perdido 4, por lo que la realidad es que no hemos ganado fuera pero tampoco nos ganan fácil fuera de casa y eso que hemos visitado los mejores estadios de la categoría. Mañana plantearemos el partido a ir a por ellos, no podemos pensar especular, no podemos esperar y defendernos y esperar que ellos equivoquen… Porque, ya lo dije, no podemos estar el estar todo el día expensas de lo que haga el rival, no me gusta. Prefiero que yo me equivoqué y me gane por mis errores a que me gane por sus méritos. A partir de ahí saldremos a por ellos, sabiendo que tiene muchas cosas buenas, pero nosotros también las tenemos”.

Por su parte, el Reus podría estar ante su último partido de la temporada, todavía con problemas económicos de impago a plantilla y trabajadores, y el martes podría quedar expulsado de la competición. En lo deportivo, los catalanes llegan de derrotar 0-3 al Málaga en La Rosaleda y cuentan sólo con 11 jugadores con ficha profesional, ya que el delantero Linares está sancionado y será baja.