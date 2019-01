La reacción debe comenzar

Hay una palabra que marca el encuentro del BlasGon y Bodegas Ceres ante Santoña. Reacción. Los del Príncipe de Asturias, últimos con seis puntos, reciben al octavo clasificado con 12 en el casillero.

olvidar la importancia de la clasificación, la cita de este sábado (19:00 h) debe servir para una recuperación en comunión, la de todos. El equipo, por necesidad. La afición, para olvidar definitivamente tantas penurias. Y la directiva, para continuar con el cambio.

La búsqueda de los dos puntos pasará por una buena defensa ante una escuadra, la de Francisco Javier Cabanas, que pierde la efectividad de uno de sus grandes baluartes en ataque, Javier García. No será un dato desdeñable.

Tras perder a Diego Martínez y Molina (bajas) y Braz y Pombo (lesión) se ha reforzado con el primera línea Julian Souto (Pinheiros). Con la necesidad de un pivote ha llegado a prueba el internacional cubano Yuniesky Wong. Además, el equipo cuenta en el debe con un central. La dirección deportiva trabaja sin descanso para reforzar el proyecto. Necesario.

MORENO: "ESTAMOS CON GANAS"

El entrenador de la escuadra amarilla, Juan Moreno, mostraba un talante tranquilo en la previa al encuentro. Así lo demostró ante los medios de comunicación. "El ambiente es bueno", afirma el leonés. Sobre Souto, Moreno afirma que "que nadie se piense que es un héroe, aquí es cosas de todos". Además, el técnico ha mostrado su opinión sobre el central cubano a prueba, Wong, "nos puede ayudar, pero tenemos que seguir viéndolo", manifiesta.

RESTO DE LA JORNADA

La competición llega a su 14ª jornada, penúltima de la primera vuelta. Lidera la tabla el filial del Barcelona, que recibe a Novás (10º). Además, Nava (2º) vs Alicante (15º), Ciudad Real (3º) vs Antequera (11º), Palma (4º) vs Sant Martí (13º), Zamora (9º) vs Cisne (5º), Bordils (12º) vs Puerto Sagunto (6º) y Zaratuz (14º) vs Torrelavega (7º)