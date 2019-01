Bárcenas devuelve la ilusión

30 puntos. Con estos registros ha terminado el Real Oviedo la primera vuelta después de su victoria por la mínima contra el Tenerife en un choque donde se mostró superior a su rival en muchas facetas del juego. Esos números permiten al conjunto azul acercarse a los puestos de play off y maquillar esta fase del campeonato después de tantos altibajos.

Escucha la comparecencia de Anquela ante los medios después del partido.

Anquela realizó dos cambios en su once respecto al último encuentro liguero. Uno por decisión técnica, dando entrada a Joselu por Toché en la punta de ataque y otro obligado tras la lesión de Viti en el calentamiento. Su lugar en la banda derecha fue ocupado por Omar Ramos, que estrenó titularidad con la elástica azul. Una circunstancia curiosa porque ambos protagonistas vivieron la situación contraria hace dos jornadas contra el Málaga. En aquella ocasión fue el jugador canario quien no pudo iniciar el partido debido a una sobrecarga y el lavianés entró en el equipo titular a última hora.

El exjugador del Leganés mostró su calidad desde el primer instante y fue uno de los más destacados hasta que no pudo más porque a la media hora de encuentro tuvo que pedir el cambio por unas molestias en la parte posterior de su muslo derecho. Saltó Mossa al césped. Previamente el propio Ramos envió un balón al larguero a los ocho minutos de partido tras un disparo desde fuera del área que pegó en un defensor y a punto estuvo de sorprender a Dani Hernández. Y a la segunda ocasión el Oviedo no perdonó. Bárcenas recogió un rechace cerca de la frontal, no se lo pensó dos veces y lanzó un derechazo a bote pronto que se coló por la escuadra. Golazo del panameño que permitió al conjunto azul encontrar su premio después un comienzo valiente.

A raíz de ahí, y como ya ocurrió en otros partidos, el Oviedo dio un paso atrás, el Tenerife se hizo con la posesión y tuvo en las botas de Montañés, tras una asistencia de Malbasic, su mejor oportunidad de la primera mitad. Su remate dentro del área pequeña, por suerte para los locales, se fue desviado. En ese momento, después de 15 minutos de dudas, llegó el descanso. Lo mejor que le pudo pasar al cuadro de Anquela.

El paso por los vestuarios sentó bien al equipo carbayón que volvió a recuperar esa intensidad y presión del principio. Fruto de ello tuvo dos opciones para marcar el segundo. La primera de ellas después un cabezazo de Carlos Hernández que se fue alto en una falta lateral botada por Bárcenas, y un minuto después fue Javi Hernández, desde una zona escorada del área, quien puso a prueba a Dani Hernández, que tuvo que intervenir dos veces seguidas para terminar con el peligro azul. Posteriormente, de nuevo a balón parado, entre Christian Fernández y Mossa, pudieron anotar en la misma acción, pero la defensa salvó bajo palos ambos remates.

El control de la segunda parte fue para los ovetenses que, con mucho oficio, se limitaron a marcar los tiempos del choque y a mantener la posesión al máximo sin que los tinerfeños inquietasen la portería de Champagne. Los hombres de Oltra solo lograron encerrar un poco al Oviedo en su campo durante los últimos diez minutos, pero ese empuje no se tradujo en peligro alguno. Incluso Diegui pudo marcar en una contra en el tiempo añadido con un lanzamiento con la izquierda, pero se encontró con una parada excepcional de Dani Hernández.

Con el 1-0 se llegó al final del encuentro. Un triunfo justo que deja al Oviedo cerca de la zona de privilegio después de dos victorias consecutivas. En la próxima jornada, la primera de la segunda vuelta, se medirá al Extremadura en el estadio Francisco de la Hera (domingo, 20:00 horas).