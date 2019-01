El cuponazo de la ONCE deja 250.000 euros en San Fernando

El sorteo del cuponazo de la ONCE ha dejado parte de su fortuna en San Fernando, donde Juan Brenes ha vendido diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno en un quiosco ubicado a las puertas de un supermercado en la calle Menéndez Pidal de la localidad gaditana.

Brenes es vendedor de la ONCE desde hace once años y esta mañana ha recibido las felicitaciones de sus clientes habituales. “La verdad es que estoy muy contento porque he dado el premio a personas que les hace falta, sobre todo a una de ellas que está necesitada y ahora con las fiestas y los Reyes le ha venido muy bien y me alegro mucho por ella”, ha apuntado.

El cuponazo de este viernes ha dejado el mismo premio, otros 250.000 euros, en Aguilar de la Frontera (Córdoba), Huercal-Overa (Almería) y Marbella (Málaga) por lo que ha repartido en total un millón de euros en un sorteo que ha dejado su mayor premio, nueve millones de euros, en Castilla la Mancha, en Ciudad Real.

Además, ha repartido 11,7 millones de euros en premios entre siete comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla León, Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.