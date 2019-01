El Obra se queda en la orilla

Vale que el Obradoiro no hizo su mejor partido, sobre todo en defensa, pero tras remontar en el último cuarto y colocarse a las puertas de ganar el partido, hubo una última acción en ataque en la que pareció en directo que se cometió una posible falta personal de Paco Cruz sobre Brodzianski que hubiera mandado al eslovaco a la línea de tiro libre para poder gana el partido. No hubo repetición en la retransmisión televisiva del partido, aunque en las redes sociales rápidamente se pudo ver distintas capturas de la polémica acción y finalmente sí colgó la acción final con la última canasta de Clark y último ataque del Obra en el que, primero, no se señala posible falta sobre Vasileaidis en su entrada a canasta, ni tampoco las que pudo recibir Brodziansky rodeado de tres jugadores del Fuenlabrada, pareciendo la más clara la que le hace Paco Cruz. Dicho esto, el Obradoiro jugó un mal partido ante el conjunto madrileño.

Al Obradoiro, que supo remontar la ventaja local hasta el punto de contar con la última jugada para ganar estando solo un punto por debajo, no le sirvió su estupendo acierto triplista (anotó 11 de 25, un 44% de efectividad) para llevarse un triunfo del Fernando Martín, donde brilló el pívot eslovaco Vladimir Brodziansky (24 puntos, 3 de 4 en triples y 7 rebotes).

El partido arrancó alegre, con acierto y velocidad, especialmente por parte de Brodziansky, que hizo daño a los locales por dentro sacando canastas y faltas, y también anotó por fuera, dos triples seguidos (8-12, min. 3) tomando el papel de su compañero griego Kostas Vasileiadis, defendido a sol y sombra por Tomás Bellas.

El festival del triple propuesto por el equipo de Moncho Fernández se encontró con un Fuenla respondón, con aciertos del británico Daniel Clark y de Bellas, conformando la primera renta local tras un mate a una mano del estadounidense Maurice Kemp y un triple de Marc García (25-16, min. 7), que recortó el alemán Andy Obst para el Obradoiro, cerrando un primer cuarto ajustado (27-25).

De la mano de nuevo de Brodziansky, el conjunto compostelano recortó el marcador a solo dos puntos (42-40, min. 18), pero un triple de Marc García tras una buena defensa de Bellas al base obradoirista Pepe Pozas y una bandeja del mexicano Paco Cruz tras un robo del estadounidense Ian O' Leary pusieron el 49-40 al descanso.

Un buen arranque gallego, con Brodziansky anotando desde cualquier lugar, una puerta atrás del estadounidense Kyle Singler y una bandeja tras robo de Albert Sábat, volvió a acercar al Obra (54-50, min. 25), pero el Montakit volvió a tomar carrerilla tras un 2+1 de Álex Llorca y dos triples de Popovic, lo que junto a las faltas les permitieron llevarse un 70-58 al último parcial.

El Obradoiro no estaba dispuesto a entregarse aún, por lo que con rápidas transiciones logró recortar siete puntos con dos canastas de dos y un triple del estadounidense Ben Simons (72-65, min. 34).

Vasileiadis ya había despertado y desatado la máquina de los triples con dos cestas seguidos uno invalidado por falta previa sobre Nacho Llovet y el Fuenla resistía gracias a los rebotes y faltas que recibía y transformaba en puntos Kravtsov (78-70).

Con Popovic y el entrenador argentino García pidiendo al unísono presión para el rival a la grada del Fernando Martín, el Fuenlabrada estaba en bonus y recibía tres tiros libres de Vasileiadis, a lo que se sumaba un triple de Simons dos jugadas después que encendía las luces de alerta locales (82-78, min. 37).

Un 2+1 de Spires puso el partido en un punto (82-81) con solo un minuto por delante, y tras un nuevo ataque mal gestionado por los locales Llovet adelantó al Obradoiro con dos tiros libres (82-83).

Con un 84-83 en el marcador, 15 segundos en el reloj y ataque visitante, el Obradoiro buscó, primero a Vasileiadis, que no pudo anotar (posible falta) y en el rebote el balón le cayó a Brodziansky, que se encontró con un muro de jugadores del equipo local en la acción ya comentada al inicio y que pareció falta clara que no fue señalada.

El Obradoiro se queda con seis victorias, una sobre el descenso, y cerrará la primera vuelta el próximo fin de semana recibiendo a un Unicaja que tiene ya asegurada su caurta plaza para jugar la Copa del Rey.

Ficha técnica

84 - Montakit Fuenlabrada (27+22+21+14): Bellas (6), Cruz (4), Llorca (7), Clark (11), Kravtsov (14) -quinteto inicial-, Kemp (8), Marc García (9), Popovic (10), Rupnik (11), González (2), Akognon (2) y O' Leary.

83 - Monbús Obradoiro (25+15+18+25): Sábat (6), Vasileiadis (12), Singler (7), Llovet (6), Brodziansky (24) -quinteto inicial-, Simons (14), Obst (8), Pozas, Hlinason, Spires (6) y Navarro,

Árbitros: Jiménez Trujillo, Aliaga y Martín Caballero. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la decimosexta jornada de la fase regular de la Liga Endesa, disputado en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, ante 5.286 espectadores