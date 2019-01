"Ser madre y volver a tu ser es durísimo. Hablo de mirarte al espejo y reconocerte"

Hemos salido de dudas: Yola Berrocal no solo mola mil, sino que fue al concierto de fin de gira de Zahara en 2016 en el mismo lugar donde inicia esta nueva gira: La Riviera. Y lo hace con doblete.

“Ya costó llenar La Riviera en el 2016, pero lo que no esperaba es que a las dos semanas las entradas ahora se agotaran y tuviéramos que coger otra fecha. El día anterior estaba libre y la verdad es que va súper bien”. Llenar la Riviera no es poca cosa, pero Zahara aún recuerda esos conciertos en el Búho Real con 15 personas.

Esos días son el 17 y 18 de enero con ‘Astronauta’ su nuevo disco y el nombre no es casual porque en este tiempo su viaje ha sido algo más que a la Luna: la maternidad. Las noches en vela, el posparto, etc. “esas noches de incertidumbre en las que sabes que vas a cambiar de vida”. Porque se llega a ser madre sin instrucciones y muchas veces lo que nos dicen no se corresponde con lo que vivimos. Esto le pasó a Zahara cuando dio a luz:

“Sentí una cosa de mamífero brutal, pero el amor como yo lo conocía no lo experimenté. Me enamoré a lo largo de los meses y ahora es el ser que más amo en este mundo”. Y es que una vez que abandonas el planeta Tierra es bastante difícil volver a él o, al menos, de la misma forma que antes.

Este disco también incluye ‘Hoy la bestia cena en casa’ en el que habla de la polémica gestación subrogada: “Yo quería un tema que generase conversación sobre el tema, no quería hacer una canción que adoctrinara a nadie"

Zahara nos ha llevado por los lugares de Madrid que han marcado su vida estos años y que han pasado por la serendipia y, como no, la música, de hecho siempre va pegada a Shazaam. Jesús Blanquiño ha hecho la prueba y, sin duda, el mejor Shazaam es Zahara.

17 y 18 de enero en La Riviera.