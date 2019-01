ElPozo rescata un punto ante el Magna

ElPozo, que dominó el ritmo y en el marcador durante la mayor parte del encuentro, acabó rescatando un punto cuando su rival, Atlético Osasuna Magna, se puso por delante en la recta final. No se pueda hablar de un mal resultado cuando el rival exige el máximo y arriesga para recortar la ventaja de los murcianos, pero sí que a los de Diego Giustozzi les falto más puntería en algunas de las ocasiones de que dispusieron. El conjunto local realizó casi todo lo que se puede hacer para ganar los tres puntos, pero su oponente fue más efectivo ante la portería y esa es la razón por la que al final de los 40 minutos el resultado fue de 4-4.

Como viene siendo habitual, el conjunto de Murcia asumió el mando del partido desde el primer instante y después de varias ocasiones claras fue Fernando el que adelantó a los murcianos tras hacer efectivo un rechace después de una gran jugada de Pito. Poco duró la alegría, ya que Rafa Usín ponía las tablas unos segundo más tarde. Xuxa pagaba a su rival con la misma moneda, pues un minuto después devolvía la ventaja a su equipo con el 2-1. Así se llegaría al descanso.

En un minuto fatídico, ya en el segundo tiempo, los locales encajaron dos goles, de tal forma que en el 30, era ElPozo Murcia el que tenía que arriesgar para sacar algo positivo. Fernando, en el 32', ponía el empate en el marcador, algo que duró apenas segundos, ya que los navarros se ponían otra vez por delante segundos después. Era la tónica del partido, los de Giustozzi no podía saborear sus goles porque el Osasuna Magna no cedía en su intensidad. Con el 3-4 abordaba ElPozo los últimos minutos. La decisión estaba clara, el técnico local situó a Miguelín como portero-jugador. Con esta superioridad anotó Andresito, a dos minutos para el final, el gol del empate. Y con el 4-4, el técnico visitante arriesgó para llevarse los tres puntos, pero el marcador no se movió. Es más, a escasos tres segundos par el final fue Fernando el que tuvo la victoria en sus zapatillas.

Gran partido de fútbol sala en el Palacio de los Deportes entre el líder de la máxima categoría, ElPozo, y el mejor equipo en estos momentos, el Osasuna Magna. Un empate entre dos buenos equipos que supo a poco a ambos.