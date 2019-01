Aunque a él no le gusta, Lucas Sangalli es un ejemplo de superación. Por su entereza en todo el proceso de recuperación del ictus que sufrió y por el discurso que utiliza. “Ejemplos son otras personas que lo pasan peor que yo, con menos facilidades, y salen adelante”, dice.

-¿Cómo se encuentra después del revuelo que se ha armado con su regreso a los terrenos de juego?

Muy contento. Lo que ha pasado me ha tenido un tiempo fuera de los terrenos de juego, pero gracias a toda la labor del equipo médico, he logrado volver, y hacerlo el otro día como titular fue algo muy grande. Saber que puedo seguir jugando a fútbol es una alivio y una felicidad para mi. Estoy con mucha alegría de terminar con este tema y poder mirar para adelante.

-¿Estaba nervioso antes de volver a un campo tras super el ictus?

Antea de empezar el partido siempre piensas si va a ir todo bien, pero luego cuando entras y empiezas a jugar, te olvidas de todo, no piensas en lo que había pasado, consigues relajarte un poco más y centrarte en el partido. Me encontré bastante relajado, sabiendo lo que me habían pedido y haciendo mi trabajo.

-Por lo que ha pasado, ¿Esta vuelta a los terrenos de juego es más especial incluso que su debut con la Real?

Después de lo que ha pasado, que no es habitual, regresar es muy especial, sí. No lo puedo negar. No se si es tanto como el debut, pero sí es bastante parecido. Lo importante para mí es que quiere decir que todo ya ha pasado.

-Habla de alivio por el regreso, ¿ tuvo dudas de si podría volver a jugar?

La verdad que al principio no tenía consciencia de lo que me había pasado. Luego en el hospital, cuando te lo dicen, te planteas si puedes volver jugar a fútbol, tienes esa preocupación, esa cosa; pero enseguida me tranquilizaron los médico y me dijeron que podría seguir jugando y hacer una vida normal. Así que en ese momento me puse a pensar en la vuelta, en querer recuperarme lo antes posible, en volver a jugar, y por suerte ha sido todo bastante rápido

-¿Qué ha sido lo más duro de superar un ictus?

Los primeros días ver a mi familia y mis amigos, que estaban tocados y sufrían, porque sabían ya más claro lo que había pasado. A mí me informaron menos en los primeros momentos por no preocuparme. Eso sí que fue duro. Pero enseguida por fortuna todo evoluciono rápido, y al ver que pude volver jugar, sentí una alegría grande por ellos, sobre todo porque lo han pasado muy mal. Fue bonito verles también a ellos tan contentos.

-¿Se siente un ejemplo de superación?

No creo. Es algo que pasa a mucha gente, más de lo que parece. Y yo incluso igual tengo más facilidades que el resto para salir adelante. El ejemplo son otras personas en peor situación y en peores condiciones, sin tantas ayuda, y que han salido adelante. Yo me considero afortunado, porque he tenido médicos muy cualificados y un club que me han ayudado, así que no creo que sea un ejemplo de nada.

-Vuelve con nuevo entrenador, Imanol Alguacil, su mentor en el filial...

Imanol para mídurante estos cuatro años en el Sanse ha sido mi entrenador y se que exige mucho a los jugadores y se que su pasión por el fútbol y por este club es increíble. Sabe sacar a todos los jugadores lo mejor y mantiene a todas sus plantillas muy enchufadas. Se que me va a pedir y apretar mucho, pero haré todo para poder darle todo lo que me pida.

-¿Se siente ahora más maduro por superar este proceso?

En el momento en el que me pasó, había jugado en el Wanda titular y sentía que empezaba a estar más presente y que me iba adaptando a la categoría, y justo me pasa lo del ictus. Temí perder todo eso que había luchado tanto por conseguir. Pero cuando empecé con la recuperación, pensé que no pasaba nada y que debía seguir trabajando duro para volver bien y ahora si que me gustaría retomar todo ese nivel en el que lo dejé y seguir creciendo y mejorando, que todavía soy joven y me queda mucho por aprender.

-¿Cómo se entera de que va a ser titular en la Copa?

Sabia que estaba disponible desde hace tiempo y que Imanol iba a contar conmigo en cuanto lo viera conveniente. Así que entrenaba duro, con la ilusión de ir ya en una lista. Y el día anterior al partido contra el Betis, me cogió Imanol aparte del resto y me dijo que iba a jugar.

-¿Y qué se le pasó en ese momento por la cabeza?

(Resopla) Desde ese momento piensas en cómo va a ser el partido, te centras en los futbolísticos, no piensas en lo que me había pasado, no tienes dudas. Porque sabía que no iba a pasar nada raro. Quería pensar en el partido, en hacerlo bien, y durante el partido sólo me centre en en ayudar a mis compañeros, no en que me había recuperado y a ver cómo lo hacía.