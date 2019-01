Masip y Alcaraz rescatan a un mal Pucela en Mestalla

Sergio González calificó de 'puntazo' el empate conseguido en Mestalla, y no es para menos. Primero porque siempre es complicado sumar en un campo de este nivel y segundo porque viendo el partido lo más normal es que el Valladolid hubiera salido derrotado ante un Valencia, que sin estar en forma, se hizo acreedor a la victoria.

El equipo de Sergio volvió a defenderse con orden, pero a diferencia de otros encuentros esta vez sí que le llegaron, y bastante. De cualquier forma el Valladolid empezó a sufrir de verdad en el inicio de la segunda parte. De ese momento emergieron tres protagonistas en el encuentro. El primero Masip, que con el partido 0-0 detuvo un penalti a Rodrigo y su posterior rechace. El segundo Parejo, que hacía justicia con el juego de su equipo anotando un buen gol en el 70' que parecía en el de la victoria. El tercero fue Alcaraz que volvió a demostrar su maestría golpeando de forma magistral una falta que acabó en la escuadra.

Incluso el árbitro no dejó seguir una jugada que dejaba sólo a Plano ante el portero. Pitó fuera de juego y no lo era, y lo peor no dejó seguir la jugada a la espera de las indicaciones del VAR como se ha hecho en tantas ocasiones. Diferencias de criterio que enfadaron mucho al vestuario vallisoletano.

Punto de oro para cerrar la primera vuelta del campeonato. Próxima cita el martes 19:30 horas en Zorrilla el partido definitivo de Copa ante el Getafe.