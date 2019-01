Las organizaciones no gubernamentales alertan de la falta de viviendas para acoger a los más migrantes llegados a Málaga.

Tanto adultos como menores no acompañados, familias enteras. Aseguran las oenegés que muchos de los migrantes que se quedan en el lugar al que llegan tienen difícil , por no decir imposible acceso a la vivienda más allá del refugio que les proporcionan las organizaciones no gubernamentales.

Un problema con el que se encuentran los migrantes una vez que, pasadas las 72 horas legales, quedan en libertad bajo el amparo de las oenegés. Luis Pernía el presidente de la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz asegura que la falta de vivienda se ha convertido en el nuevo problema para los migrantes que han llegado: "Hay familias con niños, niños pequeños y esto es una realidad que, para nosotros marca una preocupación muy grande, máximo cuando las viviendas que se están construyendo superan los 120.000 euros con el metro cuadrado por encima de los 3.000 euros en Málaga, por lo que habría que plantearse una opción de viviendas más asequibles de lo que se ven y pensar en experiencias que se han puesto en marcha en otros países y no sólo para los migrantes, también para los jóvenes que tampoco tienen acceso a la vivienda".

Pernía insiste que, entretanto, hay que abogar por pequeños centros de acogida, de carácter humanitario y familiares: "Es una evidencia la necesidad de centros de acogida pero, desde la plataforma, no contemplamos macrocentros, sino instalaciones pequeñas, familiares con carácter humanitario, gestionado por voluntarios que puedan informar a los migrantes porque , la mayoría de ellos, no quiere quedarse, sino tomar contacto con sus familiares muchos de ellos residentes en otros países de Europa".

Prácticamente 11.000 migrantes llegaron el pasado año a Málaga.