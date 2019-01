Desaparecidos a domicilio (0-0)

Octavo pinchazo consecutivo a domicilio del Algeciras que no ha pasado del empate a 0 este domingo en su visita al campo del Sevilla C donde ha vuelto a demostrar el porqué de que no compite de tú a tú con los equipos de la parte alta de la tabla.

Con el debut de titular de Álvaro Benítez, un doble pivote con Josemi y Aarón y el mismo esquema del 3-5-2 que la pasada semana, los albirrojos tardaron cinco minutos en asentarse sobre el terreno de juego pero comenzaron a llevar la manija del encuentro y a controlar el duelo ante un rival en zona de descenso.

Pipo tuvo la primera oportunidad en el minuto 11 con un remate desde fuera que blocó abajo Jona. Cinco más tarde, susto sobre el área algecirista tras un centro que Pablo de Castro rechazó sobre su propia portería pero la pelota se marchó por encima del larguero.

El ritmo de juego bajó tanto sobre la Ciudad Deportiva del Sevilla que lo único reseñable desde entonces fue un balón medido de Juanjo sobre el capitán Iván Turrillo que llegaba desde atrás en segunda línea pero que el de El Cobre mandó arriba después de romperla con todo tras un bote defectuoso del balón.

Todo se mantuvo muy igualado sobre la capital con un 0-0 justo a los vestuarios y la sensación candente de que había que dar algo más para poder llevarse los puntos. Con esa consigna salió el equipo de Emilio Fajardo de los vestuarios, decidido a lanzarse al ataque y de nuevo en las botas de Iván pudo hacer el primero pero el centro mordido del mediocentro lo mandó Jona a córner.

Estaba enchufado el Algeciras que disfrutaba de sus mejores minutos y donde su entrenador aprovechó la situación para dar entrada en cancha a Antoñito a media hora para el final. La cosa no se le pudo poner más de cara a los de La Menacha cuando Juan Delgado le soltaba un patadón a destiempo a José Carlos y veía la roja directa en el minuto 65 dejando a los sevillistas en inferioridad numérica.

Ni por esas. Este equipo tiene tantos problemas para poder quitarse de encima los fantasmas de ganar a domicilio que hasta con uno menos parecía estar en igualdad sobre el césped. Más allá de un posible penalti sobre Juanjo en el 69' y un par de intentos aislados de Alberto Fuentes desde fuera, el conjunto algecirista no hizo nada punible sobre la meta de Jona. Y así es muy difícil ganar.

Para colmo de males, en el descuento, Karim Abubakar vio la segunda amarilla tras un forcejeo con el local Carmona y acabó en la ducha lo que provocará que el Algeciras reciba al Utrera sin delanteros y de nuevo sumido en un mar de dudas.

FICHA TÉCNICA:

SEVILLA FÚTBOL CLUB C (0): Jona; Núñez, Eloy (m.87, Candela), Carmona, Espinar, David García, Juan Delgado, Álvaro, Luis Vacas, Pepe Calderón (m.79, Ruso), Simo.

ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL (0): Romero; Juanjo, Benítez, Borja Vicent, Pablo De Castro, José Carlos; Pipo (m.69, Alberto Fuentes), Josemi (m.87, Moha), Aarón (m.60, Antoñito), Iván Turrillo; Karim.

ÁRBITRO: Huertas Marqués (Colegio Cordobés). Amonestó por parte local a Jona, Carmona y por parte visitante a Aarón. Expulsó por parte local a Juan Delgado en el minuto 65 con roja directa y por parte visitante a Karim en el minuto 90 por doble amonestación.

SIN GOLES.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 24º jornada del Grupo X de Tercera División disputado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ante unos 150 espectadores.