El Elche C.F. vence al Nàstic con un golazo de Iván Sánchez y se aleja del descenso

El Elche C.F. sufrió para doblegar a un luchador Nàstic de Tarragona en un Martínez Valero que congregó a 7.248 aficionados en una noche gélida. Una victoria fundamental para los ilicitanos que cierran la primera vuelta de la Liga en Segunda con 24 puntos, tres por encima de la zona de descenso, el objetivo marcado por la entidad franjiverde.

La victoria del Elche tuvo tres nombres propios. El primero fue el defensa Fali que dejó al Nàstic con diez al ser expulsado en el minuto 28 por increpar al juez de línea tras cometer una falta a Sory Kaba. El colegiado gallego Iglesias Villanueva no se lo pensó y le mostró la roja. El técnico del Nàstic, Enrique Martín, dijo tras el encuentro que "un profesional no puede cometer un error así y dejarnos tirados de esa manera. Sé la razón por la que fue expulsado, aunque no lo voy a decir. Seguro que él después comentará que no ha dicho nada".

El segundo nombre propio es el de Iván Sánchez. El extremo franjiverde es uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría y el que más faltas recibe en la Liga. El jienense se inventó una obra de arte en el minuto 59 para firmar el 1-0 y dar la victoria a su equipo. Un auténtico golazo de Iván. Recibió en el área, recortó hacia fuera y con la izquierda puso la pelota en la escuadra derecha de la portería de Bernabé. Iván Sánchez fue el único capaz de romper el delicado equilibrio con el que nace un partido de fútbol.

Y el tercer nombre propio fue el del portero Edgar Badía. El barcelonés tuvo un magnífico estreno defendiendo la meta ilicitana. Hizo dos grandes paradas a remates de Luis Suárez y Abraham, se mostró seguro en el juego aéreo y preciso cada vez que debió jugar con los pies. Además, tuvo la pizca de suerte necesaria para dejar la portería a cero en un remate de Manu Barreriro en la primera mitad que fue repelido por la cruceta. Fue la ocasión más clara de los visitantes.

El entrenador del Elche, Pacheta, dijo que "Iván Sánchez se ha venido arriba y lo que hace en los entrenamientos se atreve con ello en los partidos. Todo lo que intenta le sale bien. Vive un momento muy dulce, pero lo hemos tenido que sustituir por unas molestias en una costilla que nos está dando problemas. Hoy hemos asumido riesgos poniéndole, pero nos hacía falta".

Pacheta comentó sobre Edgar Badía que "es un chico que nos da paz con el balón y que decide bien. Tiene muchas cualidades. Es un portero con experiencia en Segunda División y nos hará mejores. También hay que remarcar la buena actuación del central Dani Calvo. Todo lo hizo fácil y bien. Considero que tenemos media permanencia conseguida. Esa es nuestra meta y de momento lo estamos logrando".

Por otra parte, el Elche C.F. rindió su particular homenaje a la cantante ilicitana Alba Reche, segunda clasificada en el programa Operación Triunfo. Alba recibió una camiseta del Elche con su nombre, recibió el aplauso de la afición franjiverde y después vio el encuentro desde el Palco de Honor.