El Eldense no tuvo la cabeza en Ibi (2-0)

U. D. Rayo Ibense: Edu García, Bryan Albert, Francis García, Jorge Castellanos, Jorge Serrano, David Salomé (Héctor Juan 71´), Santi García, Pepe Palau, David Ibarra (Álvaro López 65´), Rafa Pina y Javi Navarro (Marco Burgos 81´).

C. D. Eldense: Roy Orgaz, Juanfran Sánchez, Joel Silva (Matías Aquino 68´), Miguel Ardevinez (Sergio Ortuño “Ortu” 58´), Edelmiro Elizalde “Titino”, Mati No Garbarino, Jesús Sánchez, Carlos Mora (Melchor Antonio Vivo “Nono” 76´), Óscar Siafa, Mario Uclés y Pablo Carrascosa.

Árbitro: Rafael Bueno Miralles (Benicarló). Amonestó a los locales Edu García, Pepe Palau y Javi Navarro. También a los locales Miguel Ardevinez, Mati No Garbarino, Jorge Botella y al entrenador David Bauzá.

Goles: 1-0 (6´) Javi Navarro. 2-0 (85´) Álvaro López

Campo: “Francisco Vilaplana Mariel” de Ibi. Alrededor de 400 espectadores.

Incidencias: 20ª jornada de liga en el Grupo VI de Tercera División.

El Eldense ha jugado con su segunda equipación para evitar la coincidencia de colores.

Sin quitarle un ápice de mérito al Rayo Ibense cuya victoria se puede considerar justa, aunque algo abultada, el Eldense que se ha visto sobre el césped del “Francisco Vilaplana Mariel” nada tiene que ver con el que se vio una jornada antes en Xàtiva. La semana que se ha vivido en el vestuario azulgrana con la salida anunciada oficialmente de jugadores como Manu Palma, la que adelantaba Radio Elda – Cadena SER de Chema Díaz y las inminentes también anunciadas por esta emisora de Pepe Delgado, Víctor Segarra y Melchor Antonio Vivo “Nono” han debido influir en el rendimiento que ha ofrecido el equipo de David Bauzá donde han debutado Óscar Siafa y Sergio Ortuño “Ortu”.

A veces daba la impresión de que la cabeza de algunos futbolistas no estaba precisamente en Ibi y eso ha podido ser el origen del primer tanto local donde la zaga azulgrana ha sido víctima de su propio desajuste, falta de organización y contundencia.

Al Eldense le faltó efectividad / Cadena SER

Se jugaba el minuto seis de partido cuando Pepe Palau disparaba desde fuera del área enviando el cuero al palo izquierdo de la meta de Roy Orgaz, el rechace salía hacia el lado contrario desde donde nacía el pase a la frontal del área para que Javi Navarro empalmara un chut que envió el balón raso, al fondo de la portería deportivista ante la contemplativa mirada de la defensa visitante.

El 0-1 fue una losa para el Deportivo que, sin embargo, gozó de dos oportunidades consecutivas de Pablo Carrascosa que no se materializaron por muy poco. La primera de ellas en el minuto 35 cuando el delantero azulgrana la picó por muy poco, por encima de la portería y un minuto después cuando el propio Carrascosa dribló dentro del área por la izquierda y su disparo raso buscó el ángulo largo encontrándose in extremis con el pie de Edu García que la envió a córner.

Sin un dominador claro y sin que el balón tuviera un dueño definido se llegó al descanso con mínima ventaja de los locales.

A los cuatro minutos de la reanudación, David Ibarra estuvo a punto de colocar el 2-0 en el marcador, pero Roy Orgaz taponó con el cuerpo, su disparo al palo corto.

La inoperancia en ataque del Eldense provocaba cierta tranquilidad en la zaga local que centraba su atención en neutralizar los envíos al corazón del área donde la esperaba el debutante Óscar Siafa que ofreció detalles significativos, aunque inoperantes de cara a puerta.

Cuando el Eldense ya iba descaradamente en busca del empate, Bauzá había retirado del campo a Joel Silva y Miguel Ardevinez para dar entrada a Matías Aquino y Sergio Ortuño, antes a Nono en lo que pudieron ser sus últimos minutos como azulgana, llegó la sentencia. Faltaban cinco minutos para el noventa reglamentario y Álvaro López le ganó la espalda a la defensa estableciendo de cabeza por encima de la media salida de Roy, el 2-0 definitivo.

La derrota aleja en cinco puntos al Eldense de la zona noble de la clasificación. A expensas de lo que ocurra en los despachos a lo largo de la semana, el vestuario azulgrana debe centrarse en recibir al angustiado Torre Levante el próximo domingo para conseguir cuanto antes los 45 puntos que pueden darle la permanencia.