El FC Cartagena triunfa en Granada (0-2) y sigue líder

Para el FC Cartagena, el partido entrañaba el peligro típico de tener que medirse a un filial (del Granada), algo que se identifica con imprevisible. Se le atascó en los primeros minutos, pero cuando logró abrir la lata, jugó a placer. Dominó mucho, dispuso de ocasiones, sobre todo en la segunda parte, y ganó por 0-2. El triunfo le permite mantener el liderato del Grupo IV de Segunda B con un punto de ventaja sobre el UCAM Murcia CF, que también ganó a domicilio.

Los futbolistas de Munúa llevaron la iniciativa desde el primer momento, pero sin disponer de claras ocasiones de gol. La primera de ellas la protagonizó Santi Jara que no pudo aprovechar una extraordinaria jugada de Elady. El lanzamiento se le fue alto. No dio tiempo a mucho más, el dominio infructuoso de los visitantes no se tradujo en goles y por eso al final de los primeros 45 minutos el marcador no se movió. El líder no podía con el filial granadino (0-0).

Elady vio la tarjeta amarilla tras el descanso y acto seguido dispuso de una nueva ocasión para anotar. El FC Cartagena apretaba y Elady avisaba otra vez al filial del Granada, sin fortuna. Munúa retiró a Santi Jara para darle entrada a Fito Miranda y siete minutos después, en el 79, el líder marcaba el primero por mediación de Elady. Lo había avisado y buscado hasta que llegó su gol (0-1). En el 85' el técnico visitante volvía a mover su banquillo para sentar a Moyita y darle unos minutos a Igor Paim. Dos minutos más tarde Julio Gracia resolvía el partido a favor de los cartageneros con el segundo gol (0-2 en el 87'). Con el triunfo conseguido, Rubén Cruz se retiró y en su lugar entró Mario. El marcador no se volvió a mover.

Recreativo de Granada: Lejárraga, Marín, Héctor, Cambil, Serrano, Eliseo, J. Carlos, A. García, Buil, R. Sánchez y Neva.

FC Cartagena: Joao Costa, Óscar Ramírez, Luís Mata, Moisés, Sergio Ayala, Cordero, Moyita, Julio Gracia, Rubén Cruz, Santi Jara y Elady.