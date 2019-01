El UCAM Murcia peca de inocente ante el Iberostar (91-96)

Con los deberes hechos en la Basketball Champions League, UCAM Murcia CB e Iberostar Tenerife midieron sus fuerzas en el Palacio de los Deportes con motivo de un nuevo encuentro de la Liga Endesa. Primero fue el conjunto tinerfeño el que pareció hacerse con el partido y en la recta final fue el UCAM Murcia CB el que lo tuvo en la mano. Perdió el partido por inocente, ya que con el 71-68 en el marcador y a falta de 4 segundos para el final permitió que Beirán lanzase de tres puntos y anotara para empatar a 71, en lugar de hacer falta personal. Inexplicable que un equipo profesional permita lo que sucedió en Murcia. Al final, tras dos prórrogas, el Iberostar se llevó el triunfo por 91-96. Debutaron Radoncic, muy fallón, y Mitrovic, al que le vieron buenas maneras y carisma de líder.

Muy mal en ataque arrancó el partido el conjunto local y como en los primeros instantes Tumba tampoco pudo con el poderoso Colton Iverson (7 puntos), el Iberostar Tenerife se fue en el marcador por 2-11 después de jugarse los cinco primeros minutos. El juego interior lo dominó el conjunto tinerfeño, que asistió al espectacular 0 de 9 en triples de los murcianos en el primer cuarto. Juárez pidió un tiempo con el 2-9 y al menos logró que su equipo se ajustara en defensa. Pero con un 3 de 15 en tiros de campo, lo imposible era que el UCAM Murcia dominase en el marcador. Así que el 8-16 de los primeros 10 minutos se dieron por buenos.

Loe errores locales continuaron durante los primeros minutos del segundo acto hasta el punto de que el Iberostar se fue en el marcador 13-27, gracias al poderío de Iverson, cuando restaban 4:10 para el descanso. Entró Mitrovic a la pista y anotó un triple, luego encestó otro Rojas y con el 19-27 (3:44) Txus Vidorreta, que estaba presenciando un partido muy plácido, tuvo que pedir un tiempo muerto. Los tinerfeños tuvieron prisa en sacar al UCAM CB otra vez del partido y comenzaron a fallar de tres. Al final, a dos segundos para el descanso, un triple de Oleson terminó de meter en el partido a los hombres de Juárez. Los dos conjuntos estaban caninos en el tiro de tres, 3 de 15 los locales y 2 de 10 los visitantes, por lo que la diferencia estaba en el acierto en los tiros libres, ya que el UCAM solo anotó 5 de 12 y su oponente 9 de 12. Al descanso, había partido con el 28-33.

Tras el descanso, con Urtasun jugando de base, el conjunto murciano logró un parcial de 7-0 que le permitió darle la vuelta al marcador y situarse 35-33 en apenas dos minutos. El Iberostar no supo atacar la fuerte defensa murciana. El UCAM Murcia llegó a tener hasta tres puntos de renta, 37-34, pero el partido se igualó mucho desde entonces. Las alternativas en el marcador fueron numerosas, sin que ninguno marcara diferencias importantes. La dirección de Urtasun y sus puntos le dieron vida a su equipo.

En el último cuarto el relevo ofensivo y en la dirección lo cogió Charlon Kloof, cuyos puntos permitieron a su equipo irse en el marcador 62-53. El UCAM Murcia CB empezaba a controlar el ritmo y el partido, pero su rival no tenía la intención de rendirse. Tras algunas alternativas en el marcador, el conjunto local se plantó con seis puntos de renta a falta de 47 segundos (71-65). El partido estaba franco para los locales, que no leyeron la situación y se equivocaron a la hora de defender los últimos ataques de su oponente. Un triple de Abromaitis y otro de Beirán a cuatro segundos para el final -inexplicable que nadie hiciese falta personal para evitarlo y que el Iberostar solo tuviera dos tiros libres- y el partido se igualaba a 71. Urtasun falló el último ataque y el partido se fue a la prórroga.

Los murcianos volvieron a tener el partido en sus manos cuando con el empate a 83 Soko dispuso del último lanzamiento. Ya en la segunda prórroga, debido a malas decisiones de los jugadores locales, seguramente debido a que la sangre no les llegaba al cerebro por el cansancio, el Iberostar lo tuvo más sencillo. Normal el cansancio en el UCAM Murcia CB, ya que el miércoles también jugó dos prórrogas en la Basketball Champions League. Lo que no es lógico es que no hiciese falta personal en la recta final del partido.

