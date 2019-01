Susana Díaz pide a la "mayoría del progreso" de Andalucía que "esté movilizada contra la extrema derecha"

La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía y secretaria general de PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido este domingo a la "mayoría del progreso" que hay en la comunidad andaluza que "ha de estar movilizada contra la extrema derecha".

En una carta publicada en la web del partido y compartida a través de las redes sociales, Díaz ha hecho un llamamiento a los andaluces porque "debemos implicarnos al máximo en combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político".

"Los que propugnan la política del odio y el enfrentamiento entre andaluces y entre españoles, pretenden dinamitar la convivencia democrática con planteamientos retrógrados que niegan la pluralidad de nuestra sociedad", ha advertido.

A juicio de la socialista, "han venido a cuestionar la igualdad entre mujeres y hombres y quieren desamortizar los servicios públicos que nos garantizan esa igualdad", a lo que ha respondido que el PSOE-A "siempre será garantía de igualdad, justicia social y defensa de los intereses generales de esta tierra" frente a "involución, reacción y salvaguarda de los valores democráticos".

En relación al futuro Ejecutivo andaluz, Díaz ha trasladado su "respeto" hacia "la voluntad del electorado" pese a que "no fue el resultado que nos habría gustado obtener" Así, ha indicado que "entendemos y aceptamos la lógica alternancia en democracia, pero no a cualquier precio". "No de la mano de los que no respetan ni nuestras normas básicas, ni el estado de derecho, ni las libertades individuales, ha expresado a la par que ha criticado que PP y Ciudadanos (Cs) "se dan golpes de pecho de constitucionalismo, toman un atajo y ponen en riesgo las bases de nuestra convivencia anteponiendo exclusivamente sus ansias de poder".

Así, Díaz ha dicho que a pesar de que "la aritmética democrática" hace posible el cambio, a los socialistas "nos toca estar en la oposición, pese a ser con mucho la lista más votada, añadiendo que "desde esta posición vamos a defender con todas nuestras fuerzas las conquistas y las libertades cosechadas a pulso en las casi cuatro décadas de singladura autonómica".

"El 28 de febrero de 1980 nos ganamos nuestro derecho al autogobierno, que nos ha garantizado avanzar en igualdad con un modelo de cohesión social y territorial que no vamos a permitir que la alianza de perdedores desmonte por revanchismo. Ni un paso atrás", ha apostillado.

Al respecto, la presidenta socialista ha destacado que "estaremos vigilantes y beligerantes contra cualquier tentativa que suponga una marcha atrás en lo que tanto nos ha costado conseguir" porque "la derecha, en sus distintas variantes, quiere desmontar nuestra autonomía" que encontrará al "PSOE y a la mayoría social de esta tierra enfrente, fuertes y comprometidos con nuestros avances y nuestro Estatuto".

Igualmente, Susana Díaz ha remarcado que "el tridente de derechas nunca ha soportado que esta tierra se rebelara ante siglos de marginación y subdesarrollo". Así, ha indicado que el objetivo del PSOE "será la defensa de Andalucía, de nuestros derechos y del estado del bienestar y de los servicios públicos que han garantizado la igualdad de todos en estos años". "No vamos a aceptar que nadie nos arrebate lo que es nuestro. Ni en lo político ni en lo social", ha concluido.