Valencia Basket asegura virtualmente su presencia en la Copa del Rey

Pensando seguramente que Herbalife Gran Canaria pagaría a nivel físico la exigencia de su semana Euroliga, Valencia Basket saltó a la pista por debajo del nivel de intensidad adecuado para un partido en el que se jugaba la clasificación para la fase final de la Copa del Rey. Fundamentalmente, en la pintura. Balvin supo castigar el tibio arranque de Dubi para abrir las primeras rentas canarias en el periodo inicial.

La fórmula empleada por Ponsarnau para nivelar el encuentro es conocida, un clásico esta temporada. Sam en la dirección y balones al poste para Will Thomas. Con el electrónico igualado (27-27), la aportación de Labeyrie para cambiar tiros en defensa y leer continuaciones de pick and roll con Van Rossom generó un parcial 12-0 para el conjunto taronja (41-33) a falta de dos minutos para el descanso. Pero Valencia Basket sigue lejos de su mejor versión y no supo mantener la intensidad hasta el bocinazo final. El tiro exterior de Gran Canaria, una dudosa falta en ataque de Tobey y la candidez local dejando a Pauli llegar a pista contraria con una falta para hacer facilitaron un 0-8 de Herbalife para la máxima igualdad en el intermedio (41-41).

Ponsarnau quiso cambiar el ritmo de partido con un cinco inicial alto, marcadamente defensivo en el arranque del tercer cuarto. Vives al uno y Doornekamp al tres. La apuesta le salió a la perfección. Tras una canasta a tabla de Alberto Abalde, Víctor García paraba el encuentro con la máxima diferencia en la tarde para Valencia Basket (57-47) a falta de 2:30. El equipo se descompuso con las rotaciones en la recta final de periodo. Como ya había ocurrido en los últimos minutos del segundo cuarto, un parcial 0-8 de Herbalife dejaba todo por decidir.

Para poder competir con los mejores, empezando en febrero por la Copa, el equipo taronja necesitará del máximo de efectivos posible. Para acabar ganando anoche, Ponsarnau se encontró con la irrupción de Dubljevic en el último cuarto (16 puntos) y, sobre todo, la aportación de Guillem Vives. Tanto en defensa como en ataque, el base de Badalona fue determinante para la sentencia de Valencia Basket (76-65) a falta de dos minutos. El conjunto de La Fonteta está virtualmente clasificado para la Copa.