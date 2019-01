Un muro para en seco al Almería

Si el Almería no ganó en Alcorcón fue por culpa de Dani Giménez. El portero amarillo salvó goles cantados in extremis que privaron al conjunto rojiblanco de una victoria clave, importantísima, en sus aspiraciones de colocarse definitivamente en el pelotón de cabeza. Visitar Santo Domingo implica desgaste, sobre todo a nivel defensivo, y aunque rondaron los fantasmas de Tarragona, Oviedo y Alcorcón, esta vez no hubo tanto en contra nada más comenzar. Jonathan Pereira se quedó solo ante René Román al inicio, pero la pelota no acabó en la red y despertó al Almería. La primera mitad no tuvo brillo por ningún bando. El Alcorcón quería abrir el campo para que Nono y Sangalli crearan peligro, si bien Romera y Martos cumplieron a la perfección con su papel.Nadie quería perder, y se notó. La lesión de Laure antes del descanso retrasó a Sangalli al lateral derecho para que entrara Jaime Gavilán. Lo aprovechó el Almería con una triple oportunidad justo antes del descanso. De la Hoz asiste en el área a Corpas, tapa bien Giménez; lo intenta Álvaro en una segunda acción, saca la defensa; y de nuevo Corpas en boca de gol se toma con un defensor bajo palos. Increíble que la jugada no finalizara en gol. En un partido de 0-0, los almerienses tuvieron las oportunidades más claras. A la vuelta de vestuarios se vio a un Almería más entero, ganando protagonismo en campo rival con un Eteki que se crecía con el paso del duelo y Luis Rioja demostrando que tiene sitio en el once si mantiene este nivel.

Aguantando

Apretó el cuadro rojiblanco, pero el Alcorcón trató de poner punto y final a la mala racha y se fue con toda la dinamita a derribar el muro de René. Primero con un aviso de Nono desde lejos, que casi sorprende al capitán. Posteriormente, con los cambios ofensivos, metiendo a Casadesús y Sandaza para atraer a los centrales. Ninguna intervención de mérito de René. El empate parecía servido. Sin embargo, y de nuevo en el tramo final, donde el Almería se siente como pez en el agua, Narváez chuta desde la frontal, interviene magistralmente Giménez, y al rechace Rioja, con todo a su favor, se estrella otra vez con el portero amarillo. La velocidad de reacción evitó que los tres puntos se fueran en el autobús rumbo a Almería.

El resultado no contenta a Alcorcón ni Almería, aunque el grupo de Fran Fernández mantiene diferencias con la cola y el Play Off, encadenando ya ocho jornadas sin perder. Un muro paró en seco a los futbolistas almerienses. Acaba la primera vuelta con notable y con la disposición de soñar siempre que se llegue pronto a los cincuenta puntos. El Almería crece.