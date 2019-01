Las muestras de rechazo y denuncia por este crimen machista se han venido sucediendo desde que la tarde noche del sábado se conociera que Leonor había sido asesinada a puñaladas en su domicilio de Fuengirola, delante de su hijo de 16 años que resultó herido leve. El presunto agresor, un ciudadano alemán de 50 años, expareja de la víctima y padre del chico, era detenido horas después en el hospital Costa del Sol donde había acudido a curarse de las heridas que las víctimas le habían provocado en su defensa. Este lunes está previsto que pase a disposición judicial. No constaban denuncias previas por violencia de género.

De forma inmediata el Ayuntamiento de Fuengirola convocaba tres días de luto en repulsa por este, el primer crimen machista en Málaga en 2019. Este domingo se ha llevado a cabo una concentración en Fuengirola. Ana Mula, alcaldesa del municipio ha mostrado su rechazo:" A toda clase de violencia machista, con el convencimiento de que la mujer necesita de recursos que la protejan y asistan en estos casos...es una lacra que afecta a toda España y que hoy ha consternado a esta ciudad tranquila en la que conviven en armonía vecinos procedentes de nacionalidades de todo el mundo. Seguiremos trabajando juntos para acabar de una vez por todas con la violencia de género".

María Gámez, subdelegada del gobierno en Málaga, ha destacado la responsabilidad de las administraciones en la lucha contra la violencia machista en un mensaje con destinario en el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que se configura con el apoyo de VOX:"Que las fuerzas políticas, todas, todas, no cuestionemos , en ningún momento, que esta violencia existe, que necesita recursos, el gobierno de Pedro Sánchez está involucrado, en los presupuestos pero también con el lenguaje con el que no hay que defraudar, con el que hay que ser absolutamente claro. Presupuestos, políticas porque si no tenemos una acción decidida no terminaremos con esta lacra social".

Para mañana está convocada una concentración en Málaga por asociaciones de mujeres en protesta por este nuevo episodio de violencia machista. Las asociaciones feministas alertan de una posible involución en la defensa de la seguridad de las mujeres con el nuevo ejecutivo andaluz.

Meli Galarza, presidenta de la Asociación en Defensa de la Imagen Pública de la Mujer:"La situación es tan demoledora, desde el punto de vista social, con la violencia de género, que cualquier intento de cualquier fuerza política de dar marcha atrás o inducir a la gente a cualquier tipo de equívoco con esta lacra es una irresponsabilidad en su grado máximo".

En el mismo sentido se ha pronunciado Carmen Martín, la presidenta en Málaga de la Plataforma contra los Malos Tratos, Violencia Cero: "Nos preocupa, gravemente, la nueva conformación del gobierno de la Junta de Andalucía que ya está amenazando con quitar la ley de Violencia de Género y quitar la ayudas víctimas de la violencia machista... si no se ponen medidas a nivel de los gobiernos difícilmente podremos acabar con las situaciones de asesinatos a mujeres".

En 2018 se incrementaron los casos de violencia machista en Málaga con algo más de 6.000 denuncias, 22 cada día del año.