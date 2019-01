En 2018 no hubo sanciones por dejar excrementos de perros en la vía pública

El Ayuntamiento de Albacete no puso una sóla sanción en 2018 por no recoger las heces de los perros. En 2017 sí fueron sancionados 13 dueños de otros tantos perros por no recoger los excrementos de sus perros. Cifra similar a la de 2016.

Se trata de sanciones económicas que recoge la Ordenanza Cívica municipal y que van desde los 120 a los 1.500 euros, en función de la reincidencia de la infracción.

Fuentes municipales consultadas por esta redacción explican que la Policía Local tiene la obligación de denunciar estos comportamientos, pero que es complicado sorprender a una persona que no haya recogido las heces de su mascota de la vía pública. Por eso, aseguran estar trabajando para intentar solucionar y perseguir estas conductas incívicas, que siguen dando en la ciudad, a pesar de disponer de numerosas zonas de esparcimiento canino.