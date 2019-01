El estudio informativo del tren por Baza no cuenta con más presupuesto

Tras la confirmación del Ministro de Fomento de la necesidad de ampliar el presupuesto para el estudio informativo de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, se esperaba que la presentación de las nuevas cuentas estatales para el 2019 trajera nuevas noticias para la reivindicación por la vuelta del tren a su paso por el norte de la provincia de Granada. Sin embargo, aquel "compromiso" de Ábalos el pasado mes de septiembre no se ha visto reflejado en el proyecto de ley de PGE, el cual aún debe superar su tramitación parlamentaria. No solo no se vería mejorada la previsión anterior de 600.000 euros, sino que se pospone un año más, hasta el 2020.

Desde el año pasado, se viene manifestando la necesidad de "doblar" la cantidad de los Presupuestos de 2018, teniendo en cuenta las cifras publicadas para un trámite de las características del estudio informativo. Por ejemplo, en diciembre de 2016 el ingeniero Francisco Cañabate ya lo estimó en 1.160.000 euros.

Ante esta situación, considerada como "gravísima" por la plataforma 'Ciudadan@s por el Tren' (CXT), se mantienen sus exigencias sobre la licitación inmediata del estudio informativo de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, mientras Gobierno y grupos parlamentarios trabajan por el aumento del presupuesto -en torno al millón de euros-. O en su caso, que el Ministerio de Fomento justifique públicamente el por qué no hacerlo. De igual modo, tendrá que explicar por qué se han dejado perder los 100.000 euros de los PGE del 2018, según este colectivo ciudadano.

Además, esta asociación, en defensa de la recuperación de la conexión histórica entre Granada y Murcia, va a solicitar una nueva reunión con la Diputación de Granada, institución que se comprometió hace dos meses a avanzar en el conocimiento y la clarificación de las condiciones actuales del desarrollo del estudio informativo sobre lo que, según la plataforma CXT, no se ha obtenido ninguna respuesta a los acuerdos alcanzados con el presidente José Entrena y el vicepresidente Pedro Fernández.