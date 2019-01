Advierten de bajas de médicos "por sobrecarga" y piden movilización social a los bercianos

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana considera indispensable que el día 26 llegue a Valladolid la marea blanca que demuestre la fuerza de los ciudadanos para frenar el deterioro de la atención sanitaria, una degradación de la que culpan a la Junta de Castilla y León como comunidad autónoma responsable y para la que han pedido ayuda de la ministra Maria Luisa Carcedo.

Los portavoces que representan a los colectivos de la Plataforma han dado una rueda de prensa para animar a los bercianos a sumarse a esa protesta para la que organizaciones sindicales y políticas, además de algunos ayuntamientos, dispondrán autocares gratuitos, por lo que confían en fletar al menos los 9 autobuses que consiguieron llevar a Valladolid en la pasada movilización.

Y es que, la situación por la que está pasando la sanidad en el Bierzo y Laciana es muy preocupante pero es muy posible, explica la portavoz de la Federación de Vecinos, Pilar Martín Coruña, que todavía se pueda poner peor puesto que está previsto que en este ejercicio se jubilen en toda Castilla y León alrededor de cien profesionales médicos, así que si ahora no se pueden cubrir plazas, remarca Martín, en unos meses será mucho peor.

Martín ha relatado que a estas alturas ya ha habido dos médicas en el Ponferrada II que han causado baja por sobrecarga de trabajo, define la situación como "terrible" y reprocha a la dirección médica que hable de problemas de la bolsa laboral "cuando son las condiciones laborales las que llevan a cualquier profesional a optar por otras plazas en lugar de quedarse en esta comunidad autónoma y mucho menos en el Bierzo".

"Lo que no se puede es culpar a los profesionales" porque hacen lo que pueden pero la sanidad es cosa de todos y si no se participa en manifestaciones, como la del día 26, no se conseguirá cambiar esta dinámica que de momento tampoco cuenta con voluntad política para conseguirlo porque lo que está ocurriendo, indican, "es una irresponsabilidad de la Consejería de Sanidad".

Es más, en ese sentido, la Plataforma haber salido satisfecha de la reunión mantenida con la ministra Carcedo a la que le han pedido asegura su portavoz, Plácido Martínez: "limitar por ley las externalizaciones; crear una oficina que dependa del Ministerio para controlar las listas de espera; poner por Ley mínimos de cumplimiento a las comunidades autónomas en materia de camas hospitalarias por número de habitantes y edad o en cuanto a profesionales y recursos que deberán de estar ligados al juego de las necesidades coyunturales.

Indica Martínez que el control de las listas de espera es necesario para borrar cualquier duda de las que se ofrecen oficialmente desde Sacyl y que deberían obedecer, como han indicado ya los sindicatos, a una suma de las que no se hacen públicas que son las "esperas diagnósticas y las propias esperas de consulta en Primaria". Sólo con todos esos datos se podría elaborar una correcta lista de espera quirúrgica, mantienen.