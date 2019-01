Juan Carlos Aragón: "Me gusta escribirle a Cádiz y ya se sabe que para mí, patria sólo hay una"

Nuevo programa de SERxCuatro que recibía en el estudio a uno de los autores más laureados de la fiesta gaditana. Juan Carlos Aragón presentará en este nuevo año dos agrupaciones. Tras conseguir un nuevo primer premio el gaditano tratará de repetir premio. Además, recupera una de sus pasiones, la chirigota. Presenta una nueva agrupación en la modalidad, 'Er Chele Vara'.

El autor asegura que no sabría decantarse por una modalidad. "Una es la lírica y la otra es la chirigota pura y gamberra que no la veo representada desde hace tiempo. Las circunstancias se dieron y me animé, me lo pusieron fácil y dije venga".

Habla de su próxima chirigota y asegura que "será algo tipo 'Un peasso coro'. Mientras que repasa la modalidad de chirigotas. "No me gusta la chirigota que se hace hoy en día. No termina de entrarme, se hacen excesivamente televisivas. Han perdido el punto gamberro, local. Ahora se hacen comparsas, pero en chirigotas. Sólo veo chirigotas que me gustan en la calle".

Entiende que el público pueda esperar una agrupación propia los tiempos que corren, por eso está preparado para que a parte del respetable no le guste su agrupación. "Cuento con que el público que hay ahora en el teatro no es de los noventa. Existe ese riesgo, pero no es una chirigota hecha para gustarle al público del teatro. Hacer una chirigota políticamente correcta es una contradicción".

También valoró el difícil momento para hacer humor. "El grupo de los ofendidos es una legión de gilipollas, que se han sumado al carnaval sin saber qué es esto y de qué va esto. El único criterio que hay que tener a la hora de hacer humor es hacer buen humor y que sea fresco. Muchas veces hay más perversión en la mente del que lo escucha que del que lo canta". A lo que añada que "el que venga de fuera de la fiesta y con sus criterios pretenda juzgar esto, por mí le pueden ir dando".

Sobre su nueva comparsa también desveló algunos detalles. "La idea de 'La gaditanissima' surge por una idea que me propone Javi y que me degeneró en esta. Me gusta escribirle a Cádiz. Hacía tiempo que no me volcaba con la cuestión patria y ya se sabe que para mí patria sólo hay una, esta".

Además, añade y espera que tenga éxito entre los carnavaleros. "Creo que la comparsa le encantará al público, no está bien que lo diga yo, pero si te gustó la serenísima te gustará la gaditanissima y si no te gustó porque estaba en italiano, esta va en gaditano".

Por último, valoró el actual estado del concurso y de la fiesta. Sobre el formato de este año con tantos días de concurso y ante el elevado número de agrupaciones que participan dijo que le "parece un disparate". Y planteó una idea para el futuro "Soy partidario de un castin de verdad, hacer un concurso en el que queden cincuenta grupos. Todos sabemos por experiencia que no hay más de cincuenta grupos que merezcan la pena. Podría ser más rentable hasta desde el punto de vista económico, que es la cuestión que está en el fondo".