Pasadas las largas fiestas de la Navidad, y con kilos de buenos propósitos y de polvorones adosados a mi cuerpo, me enfrento a elaborar un nuevo artículo-comentario que compartir con los oyentes de Radio Jerez. La tentación de hablar sobre el Real Decreto del 29 de Diciembre pasado , que ha incrementado las cotizaciones sociales a las empresas , que ha subido el SMI, hasta un 23%, saltándose el Diálogo Social, y que alumbra la nueva obligación de cotizar por los becarios, es muy fuerte. Va a ser ,sin duda, una barrera que va a generar un nuevo obstáculo en el acceso al mundo laboral de los jóvenes. Pero lo descarto. Hablar del pacto a tres, pero que en realidad son dos , parejas, también es atractivo y recurrente, pero creo que va a dar tanto juego , que lo dejo para más adelante. Solo se me ocurre desearles suerte y que nuestra provincia tenga el peso y la influencia que merece. Y lo descarto. Hablar de la vuelta a los lenguajes y estilos que yo creía pasados, leer opiniones y oír debates, de asuntos de hace ochenta años, o cuarenta, por personas que escasamente tienen veinticinco, me hacen volver a sentir estremecimientos de juventud, pero llenos de tristeza... Y lo descarto. Entonces reparo en una pequeña pulsera de plata, fina, reluciente, que los RRMM han dejado en casa para mi esposa. Y que en pequeñas letras tiene grabado un lema, recordatorio, que quiero compartir con todos los oyentes, que dice: La vida es ahora. Las pequeñas cosas, los pequeños detalles, las relaciones personales, y sacar lo mejor de nosotros, cada día y cada momento, debería ser algo normal para afrontar un mundo agitado y emocionalmente saturado. O entre todos ponemos sordina y criterio, o seremos marionetas disruptivas y digitalizadas, pero marionetas. Y no lo descarto...¡Feliz semana!

Seguir leyendo