Juan Fernández se vuelve a presentar a las elecciones municipales

El ex socialista y actual alcalde, Juan Fernández, lo ha confirmado esta mañana en rueda de prensa y retando al secretario del PSOE de Linares, Daniel Campos, en las urnas, pero también en un debate público o en los tribunales. Porque recuerda Fernández, "él interpuso antes querellas por injurias y calumnias contra varios dirigentes socialistas y, luego, en venganza, lo han hecho contra él con otra querella” por presunta malversación de fondos, por atribuirse, sin conocimiento del partido, según el PSOE, una cantidad mensual para él y otra para el exsecretario de organización, Juan Sanchez. De este modo, Juan Fernández ha anunciado que se presentará a las elecciones y posiblemente lo haga bajo una agrupación de electores. “Daniel Campos te cito en las urnas el 26 de mayo porque me presento a las próximas elecciones para ayudarte en tu campaña”, ironiza.

Dice que es una decisión que ha tomado este fin de semana y que no ha pensado aun en las personas que podrían acompañarle, “tendrá un carácter estrictamente localista y con gente que tenga alguna experiencia, que venga de buena fe, que ponga Linares lo primero, y me da igual si son de derechas o de izquierdas”.

Fernández ha hecho el anuncio en una comparecencia para hablar de su calidad de investigado tras la querella criminal interpuesta por el PSOE. Ha vuelvo a defender su inocencia y asegurado que cualquier decisión se hacía con firmas mancomunadas. El 1 de febrero es la primera cita en el juzgado de Linares y no dudará en presentarse ni él ni Sánchez, “al contrario de lo que han hecho los socialista contra los que me ha querellado. Son unos cobardes”. El exsecretario ha vuelto a cargar duramente contra los socialistas utilizando términos como “traidores”, “perturbado” o “cochino”. Apunta además, que no quiere perder tiempo con este tema puesto que su prioridad es la ciudad y lograr que el nuevo gobierno andaluz active los compromisos con Linares.

