Podemos ofrece a Sol Sánchez (IU) ir de número dos con Errejón, él lo niega

A solo cuatro meses de las elecciones autonómicas de 2019, la guerra interna en Podemos vuelve a aflorar. La dirección de la formación morada en Madrid y el equipo de Íñigo Errejón han vuelto a mostrar sus diferencias. Esta vez ha sido por culpa de la integración de Izquierda Unida en la candidatura de Íñigo Errejón, que aún está en el aire.

La dirección regional de Podemos Madrid da por hecho un preacuerdo que el equipo de Íñigo Errejón niega categóricamente, "no es cierto que hayamos cerrado un preacuerdo para que Sol Sánchez [candidata de IU] ocupe el puesto número dos de la candidatura de Errejón", señalan estas fuentes.

Ese preacuerdo es el que sí dan por hecho desde la formación que dirige Ramón Espinar, su equipo confirma a la SER que han cerrado ya un “preacuerdo” con Izquierda Unida para que su candidata, Sol Sánchez acompañe como número dos a Íñigo Errejón. Esa opción supone que Podemos ha cedido, están dispuestos a que IU desbanque a Clara Serra – actual portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid- que cae del segundo puesto que ganó en las primarias de Podemos (superando a la entonces número dos Tania Sánchez).

Durante las negociaciones, según aseguran desde Podemos, también han ofrecido a Izquierda Unida que se quede con el 25% de representantes de la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid, "con puestos de salida", es decir, IU tendría 6 miembros asegurados entre los 30 primeros puestos de la lista.

Desde IU niegan a la SER que hayan cerrado detalles tan concretos, “estamos trabajando para que nuestra candidata, Sol Sánchez vaya lo más arriba posible, pero ese no es el único elemento, no estamos hablando de una negociación de despachos, esto no es solo una discusión de puestos, sino que tiene que haber un proceso político con unas normas que pactemos entre todas”, aclara a la SER el responsable de relaciones políticas de IU, Álvaro Aguilera.

En Podemos defienden que no hay nada cerrado todavía, "este preacuerdo tiene que ser refrendado por cada una de las direcciones autonómicas, tanto de Podemos Madrid, como de IU", y además, "también pasará con una consulta ciudadana", según fuentes de la dirección.

Está claro que las dos formaciones están utilizando sus mejores armas para meter presión. Izquierda Unida no descarta incluso presentarse a las elecciones de mayo al margen de Podemos, “ese no es el escenario que nosotros querríamos, pero esa opción no está descartada”,. De hecho, esa opción está sobre la mesa, si en tres días no sellan un acuerdo definitivo con Podemos, IU someterá esa decisión al voto de su militancia.