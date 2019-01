Incumplimiento de programa electoral

Si hace unos días el Partido Socialista decía que han desarrollado el 90% del programa electoral, ahora el concejal independiente asegura que el cumplimiento no llega al 3%.

Repasa el concejal algunas cuestiones que están pendientes como la residencia de la tercera edad, la carretera de circunvalación, la accesibilidad en los barrios, el mantenimiento. También recuerda que no se está celebrando el debate sobre el estado del municipio y tampoco está en marcha la comisión de investigación sobre el mercado de ganados. Lambás califica a Teresa López de “mentirosa compulsiva” porque se apunta las negociaciones para conseguir las ayudas del Simón Ruiz cuando, asegura Lambás, han sido otros vecinos de Medina, entre ellos uno que en aquel momento era concejal, los que iniciaron las conversaciones.

Pero además de todo esto Lambás destaca dos cosas; que se haya engañado a las familias de la empresa MADE cuando la ministra anunció que empezarían el año con buenas noticias y también la situación por la que está pasando el Ayuntamiento de Medina. Se destaca algún aspecto calificado como “muy grave” y es el hecho de que no se hayan aprobado los presupuestos para este año porque no se sabe si hay o no estabilidad presupuestaria.

Considera Lambás que el PSOE va a dejar Medina en la ruina más espantosa y que está deteriorando la imagen de los trabajadores municipales. Con respecto a su intención en el futuro, recuerda que lleva más de 30 años intentando mejorar Medina y asegura que si hay un programa electoral que despierte su interés estará ahí.