El Partido Popular pide en el Congreso más refuerzo de la Policía Nacional en Motril

El presidente del Partido Popular en Motril y diputado nacional Carlos Rojas, acompañado de Concha de Santa Ana también diputada nacional, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la plantilla de policía nacional en Motril con la avalancha de pateras y el incremento de servicios a cubrir. Carlos Rojas se ha referido a la denuncia que ha llevado a cabo públicamente el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) al advertir y alertar de la marcha de 21 efectivos que había destinados en Motril. Estos agentes llegaron en comisión de servicios en verano como refuerzo por la Operación Paso del Estrecho y por la avalancha de pateras, se habían quedado reforzando la seguridad en la ciudad para hacer frente a la sobrecarga de trabajo, con más de 9.000 inmigrantes trasladados a Motril el pasado año. El gobierno central ha decidido que a final de enero estos efectivos se marchen cuando son absolutamente necesarios para garantizar la seguridad del municipio, actualmente la Comisaría de Motril tiene un catálogo de 167 agentes que está cubierto al 90,48% y actualmente faltarían 16 policías para tener el 100%.

El propio sindicato policial sostiene que actualmente están saturados y Motril necesita al menos 60 agentes más. Los propios policías llevan denunciando la falta de personal y efectivos durante muchos meses. Por ello para el Partido Popular es de suma importancia "frenar" esta intención del gobierno ya que no nos podemos permitir perder estos 21 agentes, por ello han anunciado los populares que van a pedir en el Congreso de los Diputados, no solo que no permita que se marchen estos efectivos, sino también que se refuercen hasta cubrir el 100% necesario de la plantilla de este cuerpo nacional de policía en Motril. "Los agentes tienen una sobrecarga de trabajo y la seguridad ciudadana es algo en lo que no se debe escatimar", ha apuntado Rojas.

A su vez Carlos Rojas ha explicado que su grupo parlamentario también ha pedido en el Congreso de los Diputados a través de una iniciativa que se desarrolle implemente la política migratoria basada en la coherencia, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación con los países de origen y de tránsito, la defensa de las fronteras españolas y la coordinación con la Unión Europea para encontrar una solución conjunta al problema migratorio. Rojas ha informado que durante el 2018 fueron un total de 160 pateras las que llegaron a nuestras costas con 9486 personas abordo y en lo que va de año ya son 441 personas llegadas en 6 pateras. "Es un número muy elevado y es necesario reforzar y apoyar tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a las instituciones que colaboran con estas personas haciendo una labor encomiable, como es el caso de Cruz Roja", ha apuntado.

Por su parte Concha de Santa Ana ha hecho hincapié en la necesidad de que la Unión Europea coopere con países de origen y tránsito para que las personas y sus ciudadanos no se vean en la necesidad de emigrar a otros países.

Además ha enfatizado que se hace muy necesario diferenciar bien entre las personas con derecho a protección internacional que solicitan asilo como de los inmigrantes económicos, "es absolutamente vital hacer una política comunitaria rigurosa, responsable y de cooperación".

La iniciativa también recoge que se apoyen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como que se lleve a cabo una migración segura, regular y ordenada de Naciones Unidas, y que esté vinculada a un contrato de trabajo. Asimismo Concha de Santa Ana también se ha referido a la necesidad de que se defienda la institucionalización, la educación, la inserción laboral y la inmigración regulada, invirtiendo en el desarrollo efectivo de los países emisores de migrantes.

Por otro lado, y para concluir, los populares piden en esta iniciativa que se incremente el fondo especial que ha abierto el Gobierno para ayudar económicamente a los municipios y sus ayuntamientos receptores de inmigración.