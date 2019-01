Un gobierno sin presupuesto no es realmente un gobierno. No importa que pueda prorrogarse el del año anterior. ¿Si no pueden disponerse de los fondos necesarios para ejecutar inversiones, ni sacar adelante los proyectos deseados, dónde queda entonces la acción de gobierno?

El alcalde de Palencia lo sabe y se ha esforzado siempre en sacar adelante unos presupuestos para el nuevo ejercicio. A pesar de las dificultades que supone sacar adelante unos presupuestos gobernando sin mayoría absoluta. Circunstancia que le ha obligado a buscar acuerdos con todos los partidos con representación política en el Ayuntamiento de Palencia.

Primero lo hizo con el Partido Socialista, a los que tuvo que acercarse por la negativa de Ciudadanos, a pesar de que estos le habían apoyado pocos meses antes en un pacto de investidura.

Los dos años siguientes, el alcalde pudo sacar adelante los presupuestos con los votos a favor de Ciudadanos.

Pero para este año, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, no ha sido posible repetir la jugada. Los concejales de la formación naranja ya han avanzado que se abstendrán. Con el Partido Socialista el acuerdo ha resultado imposible, por lo que solo quedaba Ganemos, una formación muy distante ideológicamente, pero con la que también ha sabido negociar el alcalde Alfonso Polanco.

Los concejales de la plataforma de izquierdas han logrado introducir en el borrador de los presupuestos para este año la mayor parte de sus propuestas y existe la posibilidad de que el documento pueda ser aprobado con los votos a favor del Partido Popular y de Ganemos.

Pero de momento, solo es una posibilidad, porque la decisión final, el sentido de su voto, lo tiene que decidir esta tarde la asamblea popular de simpatizantes de Ganemos.

La reunión será a las siete y mediaen el centro social del Cristo y de lo que se decida en esta asamblea saldrá el resultado del voto que dará Ganemos a los presupuestos municipales.

Si la decisión fuera un no, sería una mala noticia para todos los palentinos, por lo que solo me queda pedir a quienes asistan esta tarde a la asamblea altura de miras, para situar los intereses de toda la ciudad por encima de los partidistas. Porque no debemos de olvidar que será el presupuesto que acabe ejecutando el partido que gobierne el próximo 26 de mayo y uno prorrogado sin posibilidad de nuevas inversiones no sería la mejor opción.