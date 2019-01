El PSOE insta al Ayuntamiento de Palencia a que solicite a RENFE la dotación de los servicios AVANT

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha solicitado que desde el consistorio se inste a la empresa RENFE a que dote la ciudad de los servicios ferroviarios AVANT que actualmente llegan hasta la capital vallisoletana. Los socialistas recuerdan que la llegada de la Alta Velocidad a Palencia, en Septiembre de 2015, supuso una importante oportunidad a la hora de acercar la ciudad a Madrid en dos ámbitos fundamentales, el turístico y el laboral. Sin duda, y tras tres años desde la puesta en marcha de este servicio, son numerosos los madrileños y madrileñas que se han acercado a la ciudad dada la cercanía, para disfrutar de una visita y conocer nuestro patrimonio y gastronomía.

Por el contrario, señala el PSOE en su moción, lo que no se ha notado en la misma medida ha sido la posibilidad de compatibilizar trabajo en Madrid con vivienda en Palencia, si bien es cierto que el trayecto es el mismo, los precios de los billetes de alta velocidad y la falta de descuentos continuos en esta línea hacen prácticamente inviable el viaje diario entre las dos capitales. Valladolid en cambio ofrece esa posibilidad al contar con los trenes AVANT, servicios de media distancia que se prestan con trenes de alta velocidad diseñados para trayectos cortos y a precios bastante más reducidos, además este servicio cuenta a mayores con líneas de descuentos permanentes para la realización de estos viajes a diario.

El 30 de Junio del pasado año se produjo en Palencia el primer encuentro de la Plataforma de Profesionales y Empresarios palentinos en Madrid, cuyos objetivos son el desarrollo e instalación de nuevas empresas así como la potenciación de las ya existentes y su conexión con otras empresas afincadas en la capital. A ese encuentro asistieron representantes públicos del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial y en él se comprometieron a la colaboración de estas Instituciones para el desarrollo de iniciativas de carácter económico.

A todas estas cuestiones se unen los cada día más preocupantes datos de población que ha trasladado el INE respecto de la provincia palentina, datos de los que la capital no se salva. La pérdida de tres habitantes diarios coincide en buena parte con personas que se tienen que ir a trabajar fuera porque aquí no encuentran trabajo, muchas de ellas a Madrid. La oportunidad de no romper del todo con su ciudad, así como, la oportunidad de atraer también a gente de fuera pasa por unas comunicaciones constantes, fluidas y a no excesivo coste.

A la vista de estos antecedentes, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción -que será debatida en el pleno del próximo jueves- en la que se recoge la oportunidad que supondría la consecución de los servicios AVANT para hacer eficiente uno de los mayores logros en materia de transporte de los que disfruta Palencia, para intentar dar nuevas oportunidades y para paliar las carencias que con algunas modificaciones introducidas en las líneas recientemente tiene la ciudad con Valladolid y Madrid